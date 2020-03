En dos meses podría finalizar la transmisión del coronavirus

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este miércoles 2.109 casos de coronavirus en España y 47 fallecidos, casi la mitad de ellos -tanto los contagios como las muertes- en la Comunidad de Madrid, y espera que, si todo "va muy bien", en dos meses podría no haber transmisión del COVID-19.



Así lo ha anunciado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tras la reunión diaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Coronavirus, en la que ha indicado que, por el contrario, si la situación no evoluciona todo lo bien que se espera, podría alargarse hasta los cuatro meses.



Simón ha añadido que, cuando haya un descenso de casos, habrá que esperar a que el último paciente dé negativo en dos ocasiones y desde ahí contar hasta dos periodos de incubación (1 mes en total) para asegurar el fin de la transmisión del Covid-19.





El experto ha indicado, además, que en unos nueve o diez días podrían empezar a verse el efecto real de las medidas que se están adoptando para frenar la progresión del coronavirus, sobre todo en las Comunidades de Madrid y La Rioja, y las localidades alavesas de Vitoria y Labastida, así como el municipio burgalés de Miranda de Ebro.



En el caso de la Comunidad de Madrid ha dicho que ya se ha observado menos volumen de personas en los transportes públicos, aunque es un dato que hay que monitorizar y que se tendrá que confirmar también en unos días.



Los datos que ha facilitado el experto indican que el 50 % de los 2.002 casos positivos notificados son en la Comunidad de Madrid y que entre cuatro comunidades se reparten el 78 % de los diagnósticos, aunque el resto de territorios no está exento de que pueda haber brotes importantes, con lo que "no pueden bajar la guardia".



De los 126 casos que están en las UCI, 102 (el 82 %) son de la Comunidad de Madrid, algo que, según Simón, tiene sentido, puesto que en este territorio se han notificados brotes asociados a residencias de personas mayores, que son población de riesgo.



Además, de los 47 fallecimientos, el 66 % (31) también corresponden a Madrid y hasta el momento se han producido en toda España un total de 138 altas, un número que Sanidad augura que vaya en aumento.



Simón ha insistido en que las medidas que se han tomado hasta el momento tienen como objetivo reducir la transmisión del coronavirus y "fundamentalmente" disminuir el impacto en los grupos de riesgo.



En este sentido, ha indicado que la medida de cerrar colegios en las zonas más afectadas se debe no a que los niños sean población vulnerable -ellos tienen síntomas leves- sino a que son los que diseminan los virus entre la sociedad.



Ha reconocido que hay hospitales en Madrid "muy saturados" en los que se está trabajando "bajo un estrés muy importante", aunque ha precisado que la carga asistencial es "muy desigual" entre los centros sanitarios.



Asimismo, ha indicado que las previsiones son "relativamente buenas" en cuanto a la provisión de productos sanitarios para hacer frente a la epidemia y, si bien ha reconocido la demanda global de estos productos, también ha dicho que están llegando camiones a las regiones afectadas con el material necesario.



Simón ha querido también hacer un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía porque "en esta lucha estamos todos juntos".