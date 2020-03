El PP-A emplaza a Sánchez a llamar "cuanto antes" a Moreno

El PP andaluz ha emplazado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a llamar "cuanto antes" al jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, para abordar el problema del coronavirus y ha criticado que la ministra portavoz, María Jesús Montero, dijera que se había llamado a todos los presidentes.



El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha dicho en rueda de prensa que no saben "a quién ha llamado el presidente del Gobierno para interesarse y coordinar actuaciones por el coronavirus" porque ha asegurado que no ha sido a Moreno.



Ha añadido que debería producirse "cuanto antes" esa llamada al presidente "de la comunidad autónoma más poblada", que es "tan digna como la que más".



Nieto ha expresado el apoyo desde Andalucía al Ejecutivo nacional pero ha exigido que sea "coherente", que tenga "lógica en su funcionamiento" y que no se apoye "en medias verdades".



Sobre la situación en el Parlamento andaluz, donde se estudia si aplazar la actividad durante esta semana y la próxima por la incomparecencia de los diputados de Vox, ha explicado que la posición de su partido es que se mantenga la actividad siempre que se pueda garantizar la seguridad y la participación de los grupos.



El PP cree que se podría delegar el voto de todo el grupo de Vox en los diputados que no estuvieron en el acto de ese partido en Vistalegre y que, por tanto, no tienen riesgo de estar contagiados.



En caso de que se determine la suspensión, Nieto ha abogado por aplazar las comisiones y el pleno de la próxima semana a otra fecha, para que no se pierda actividad parlamentaria.



Ha apostado por aplicar "las soluciones más flexibles", buscando la manera de garantizar la participación de todos los grupos "pero en la medida de lo posible el mantenimiento de la actividad".



Nieto ha informado de que le consta que los diputados y el personal de Vox está haciendo lo que le recomiendan las autoridades médicas, que de forma preventiva es una "cuarentena" en su domicilio, ya que ninguno ha presentado síntomas por el momento.