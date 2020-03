El PSOE se pone "a disposición" de la Junta y propone medidas

El Grupo Parlamentario Socialista se ha puesto este miércoles "a disposición" del Gobierno andaluz, al que ha remitido una treintena de medidas en materia de salud, económica y de empleo, así como medidas sociales y de conciliación para hacer frente a la epidemia de coronavirus.



"En nombre del grupo socialista, quiero comunicarles con la máxima solemnidad que este grupo se pone a disposición del Gobierno andaluz, que estamos dispuestos a trabajar codo con codo en lo que sea necesario y a seguir las recomendaciones que en colaboración con el Gobierno de España se tengan que llevar a cabo en Andalucía", ha dicho en conferencia de prensa el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal.



El dirigente socialista ha querido transmitir un mensaje de "unidad, confianza y tranquilidad" a la ciudadanía, y se ha mostrado seguro de que el resto de los partidos actuarán "del mismo modo, con lealtad y sentido de Estado" porque "no es el momento de confrontar, de hacer política partidista, los andaluces están esperando responsabilidad y altura de miras por parte del Gobierno y de los partidos de la oposición", ha dicho.



En este sentido, ha pedido al consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, que abandone las "ocurrencias", como la de reclamar una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en estos momentos.



"Hoy, más que nunca, se antoja imprescindible una defensa férrea y sin fisuras de nuestra sanidad pública", ha subrayado Fiscal, que ha apostillado: "con la sanidad no se juega, no se negocia, y estos momentos demuestran la necesidad de un sistema público fuerte".



Ha avanzado que los grupos de la Cámara andaluza han "pactado" suspender la reunión prevista para mañana de la Comisión de Salud del Parlamento "por responsabilidad política", ya que el consejero de Salud tiene que estar en una "situación de alerta permanente" ante la crisis del coronavirus.



Además, se ha acordado que los portavoces de los cinco grupos parlamentarios se reúnan al menos una vez a la semana para tener "información de primera mano" del Gobierno andaluz sobre la situación de la epidemia,



Ha reiterado la "mano tendida" al Gobierno andaluz y ha confiado en que haya "transparencia" tal y como está haciendo -ha resaltado- el Gobierno de España.



Asimismo, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "asuma su responsabilidad" y adopte cuantas medidas sean necesarias para frenar el impacto de la crisis en sectores estratégicos.



Respecto a las medidas que el PSOE ha trasladado a la Junta, ha destacado las de reforzar los servicios de urgencias y los recursos humanos de los centros de salud para la atención domiciliaria, desarrollar un plan especial de aprovisionamientos para garantizar el abastecimiento de material sanitario y remitir instrucciones claras a los municipios sobre centros de día, asistencia domiciliaria, residencias de mayores y comedores sociales.



Entre las medidas sociales plantean la creación urgente de un protocolo de actuación en las residencias de mayores, centros de protección de menores, centros de discapacidad y centros de protección de víctimas de violencia de género, además de sendos planes de choque para reforzar el sistema de teleasistencia y el de dependencia.



En cuanto a las medidas en materia económica y de empleo, el PSOE propone establecer un Observatorio para identificar y clasificar los ámbitos de impacto sobre los que actuar, con especial incidencia en turismo, comercio, hostelería y restauración, así como diseñar medidas para facilitar el teletrabajo a los empleados públicos y facilitar las condiciones en las empresas que contraten con la administración.



También propone solicitar y establecer planes de contingencia que contemplen medidas de conciliación familiar y laboral para los trabajadores de empresas ubicadas en Andalucía, así como ayudas a Pymes, autónomos y economía social para la implantación transitoria del teletrabajo.