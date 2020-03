Un acompañante por hospitalizado para prevenir el coronavirus

La Junta de Andalucía limita el acceso a los centros sanitarios de los acompañantes que acuden a ver a una persona ingresada. Es la primera medida que toma el Gobierno andaluz para prevenir el contagio del coronavirus en la comunidad autónoma. El objetivo es acabar con el trasiego de personas que “a priori están sanas” de los hospitales para evitar que puedan contraer una enfermedad que tiene en jaque a varios países.

Esta decisión ha sido avanzada este martes por la portavoz del Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo, quien ha insistido en la recomendación de no realizar viajes a zonas de riesgo “si no son imprescindibles”, ha destacado el “esfuerzo importantísimo” que se registra a diario en atención primarias “donde acuden muchas personas con casos sospechosos que afortunadamente no se suelen confirmar” y ha pedido a la población “confiar en las autoridades sanitarias”.

Mientras tanto, Andalucía no baraja la posibilidad de tomar medidas contundentes como sí ha pasado en otras regiones, como la Comunidad de Madrid, País Vasco y La Rioja. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha manifestado que “no ve razones motivadas” para suspender acontecimientos públicos que están muy próximos al calendario como la Semana Santa, las ferias primaverales o la final de la Copa del Rey que se disputaría en abril en Sevilla. Andalucía, pese a ser la comunidad con mayor número de habitantes de España, no es de las más afectadas por los casos de afectados por coronavirus.

Por ahora, sólo cuenta con un 5% aproximado de afectados de toda España. Eso sí, la Junta dice estar preparada para actuar llegado el caso. “Si hay un cambio sustancial en el foco de infección o en el número de afectados y lo0 recomiendan las autoridades sanitarias se actuará con rigor y responsabilidad”, ha indicado el presidente de la Junta. Por el momento, Moreno ha instado al Gobierno de España a “tomar decisiones sobre grandes actividades sociales, culturales y tradicionales” consensuadas con el conjunto del país.

Por otro lado, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha asegurado que su departamento “está preparado” para actuar en los medios de transporte frente al coronavirus en caso de que se tengan que adoptar decisiones como las tomadas en la Comunidad de Madrid. En esta región se mantiene en funcionamiento el servicio de transporte público en la región, aunque se ha acordado realizar una “desinfección diaria” de los vehículos que lo prestan. La preocupación por el avance del coronavirus empieza a generar alarmas sociales.

Uno de los sectores preocupados por esta situación y por las posibles medidas que puedan tomarse en Andalucía en las próximas fechas es el autónomo. La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta, Rocío Blanco, ha dicho sentirse “preocupada” por las pequeñas y medianas empresas andaluzas. Medidas como el teletrabajo “afectarían” a empresas porque “las hay que no están preparadas” para ello. En la jornada de este martes se ha anunciado que partidos de fútbol, como el derbi previsto para este domingo entre el Sevilla y el Real Betis, se disputen a puerta cerrada. Además, eventos deportivos se aplazarán por el alto riesgo de contagio.

También, la XXIII edición del Festival de Cine de Málaga, que se iba a inaugurar este viernes 13 de marzo, ha sido aplazado por decisión del Ayuntamiento malagueño. Además, el Ministerio de Justicia ha aplazado sine die el examen de acceso a la abogacía previsto para el 28 de marzo en varias localidades, entre ellas, Granada, para evitar la difusión del coronavirus.

Por otro lado, alcaldes como el de Sevilla o Cádiz han indicado este martes que esperan que no haya que suspender la Semana Santa, cuando sólo quedan 25 días para que sea Domingo de Ramos. La rapidez en el contagio es una característica propia de este coronavirus, una enfermedad que, a día de hoy, no tiene una vacuna efectiva.

Once nuevos casos elevan a 83 los contagiados en Andalucía

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha informado a última hora de este martes de que se han confirmado en la comunidad once nuevos casos de coronavirus en las últimas horas, con lo que ya son 83 los contagiados en la región, 29 de los cuales están ingresados en un centro hospitalario. Así, según ha indicado la Junta en una nota, se confirma el caso de un hombre de 26 años en Córdoba -de nacionalidad italiana, ha estado en contacto con estudiantes Erasmus en Córdoba tras haber viajado desde Italia a España en avión y es el primer caso confirmado en la provincia cordobesa- y una mujer de 48 años en Jaén, que han viajado recientemente a Italia. Del mismo modo, se confirman los casos de una mujer de 21 años en Almería y de cuatro hombres de 52, 56, 55 y 66 años y una mujer de 24 años, todos ellos en Málaga y provincia, que han referido contacto con algún caso.

Además, se ha confirmado el caso de un hombre de 62 años que se encuentra ingresado en el Hospital Quirónsalud de Málaga; un hombre de 61 años ingresado en el Hospital Universitario de Jaén; y una mujer de 85 años ingresada en el Hospital Regional de Málaga. Actualmente, se investiga el origen de estos tres casos. Estos casos están pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología.

Asimismo, se han activado los protocolos de prevención dictaminados por el Ministerio de Sanidad para determinar los posibles contactos directos que hayan tenido estos pacientes. Por su parte, el resto de casos decretados en Andalucía no refieren cambios desde el último comunicado.