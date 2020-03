Diez nuevos casos de coronavirus en Málaga, de los doce en Andalucía

La Consejería de Salud y Familias ha confirmado doce nuevos casos de coronavirus en Andalucía, lo que eleva a 72 los afectados en la comunidad, la mayoría de ellos en Málaga, con 52, mientras que se han restringido las visitas a los hospitales, donde cada paciente podrá tener solo un acompañante.



El comité de seguimiento del coronavirus en Andalucía ha decidido restringir las visitas a los centros hospitalarios de los Informadores Técnicos Sanitarios, limitar los acompañantes de quienes se acerquen a los servicios de urgencias para contener el avance de la epidemia y que cada paciente solo tenga un acompañante.



Diez de los nuevos casos se localizan en Málaga, entre ellos una mujer de 87 años y un hombre de 27 años que refieren contacto con positivo confirmado anteriormente y que se encuentran en seguimiento activo, según ha explicado la consejería en un comunicado.



También se confirman los casos de cuatro hombres de 16, 25, 44 y 51 años y de dos mujeres de 30 y 74 años que no refieren contacto ni viaje, por lo que se investiga el origen.



Tras presentar episodio de neumonía, cinco de estos casos se encuentran en ingreso hospitalario en el Virgen de la Victoria, Hospital Regional, Hospital Costa del Sol y Antequera; mientras que el caso restante se encuentra en seguimiento activo.



Por su parte, una mujer de 44 años y un hombre de 19 años que han viajado a Italia se encuentran en seguimiento activo.



Por otro lado, se ha confirmado un nuevo caso en Jaén, un hombre de 59 años que presenta neumonía, que no refiere contacto ni viaje y que está ingresado en el Hospital Universitario de Jaén.



Otro de los nuevos casos es el de una mujer de 27 años en Sevilla, que ha tenido contacto con positivo ya confirmado y que está en seguimiento activo.



Estos casos están pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología y se han activado los protocolos de prevención dictaminados por el Ministerio de Sanidad para determinar los posibles contactos directos que hayan tenido estos pacientes.



El resto de casos decretados en Andalucía no refieren cambios desde el último comunicado.