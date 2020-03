Mercadona vende un 5% más en 2019, año de "transformación brutal"

El año 2019 fue el de la “brutal” transformación y 2020 será “un buen año para todos los que hacemos Mercadona”. El presidente de la compañía, Juan Roig, desgranó el balance de resultados de 2019 en el centro de coinnovación del Jarro en Paterna donde explicó que el cambio de la empresa se ha sustentado en tres ejes: la internacionalización de la compañía (desembarco en Portugal el pasado 2 de julio), las reformas de las tiendas, que ha permitido dar un salto más en la relación del jefe (cliente en la terminología propia de Mercadona) con la cadena con servicios como Listo para comer, y la transformación digital, con el modelo de compra online (proyecto Colmena), entre otros retos.

El resultado de esta triple apuesta de Mercadona, que ha requerido de una inversión de 2.200 millones, un 46% más que en 2018, se ha traducido en un incremento de las ventas del 5% (25.500 millones frente a los 24.305 de 2018), representando un 26,9% de la cuota de mercado. Mercadona ha destinado hasta 1.500 millones de su inversión a reformas para implantar el modelo Tienda 8 (T8) y para ofrecer en ellas el servicio Listo para comer.

La empresa dispone de 1.626 tiendas en España, de las cuales 800 ya son T8. En 2020, la previsión es implantarlo en otras 200. En el capítulo de beneficios, la compañía obtuvo un montante de 623 millones netos (5% más).

El presidente Juan Roig destacó igualmente que son ya 1.400 los proveedores totales con los que hay firmados acuerdos, pero que la empresa está “buscando” más tanto para los lineales como para el servicio Listo para comer, implantado ya en 319 tiendas en 2019, ejercicio en el que la inversión en este capítulo específico ha sido de 170 millones de euros.

En el capítulo de venta online, donde en Sevilla hay comprada incluso una parcela en el Higuerón Sur para la apertura de una colmena (proyecto específico de Mercadona), el presidente Juan Roig anunció que se “está estudiando” no sólo atender mediante colmenas sino hacerlo también con el nuevo modelo desde las tiendas, aunque no especificó mucho más. Sobre el proyecto para Sevilla no hay novedades y todo continua adelante. Las de Barcelona y Valencia, que son por el momento las dos colmenas operativas, facturan 6 millones al año. A estas dos se le sumará en el segundo trimestre del año la colmena para el servicio online en Madrid.

Mercadona ha prometido ser “beligerantes” con la reducción de plásticos. En 2025, se habrán reducido en un 25%, todos los envases de plástico de Mercadona serán reciclables y todos sus residuos de este material se reciclarán.

Los objetivos para 2020 son crecer en ventas un 4% (26.500 millones), invertir 1.800 millones de euros, crear 2.000 empleos fijos más, 70 tiendas nuevas y un beneficio neto de 700 millones, concluyó Juan Roig.