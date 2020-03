El Gobierno aprobará medidas de estímulo y facilitará el teletrabajo

El Gobierno va a aprobar medidas de estímulo para reactivar la actividad de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus y para facilitar el teletrabajo que permita compaginar la actividad profesional con el cuidado de los menores.



Así lo ha apuntado en una entrevista en la Ser la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien ha recalcado que el Gobierno considera que el impacto económico que tendrá esta crisis será "transitorio" y "en forma de uve", por lo que "no es extraño" que tras las caídas bursátiles de este lunes mercados de valores suban esta jornada o haya nuevas fluctuaciones.



Montero ha subrayado que lo prioritario en este momento es "preservar la salud" y tomar las decisiones que sean necesarias según los criterios de los expertos sanitarios, y por eso ha pedido de antemano "disculpas" por las "distorsiones" que pueden provocar algunas medidas que ya se están tomando.



Sin entrar en detalle sobre las actuaciones que prepara el Gobierno ni avanzar cuándo se aprobará el plan de choque anunciado ayer por Pedro Sánchez, ha señalado que las ayudas económicas buscarán por un lado "contener la epidemia" y por el otro "paliar los efectos" que puede producir en sectores como el del turismo, el primero más afectado cuando se resienten los movimientos.



La ministra ha confirmado que España también pedirá que se revise el pacto de Estabilidad para poder hacer frente a estas crisis y ha señalado que "ahora mismo no" se plantea el Ejecutivo hacer una revisión de las previsiones de crecimiento.



Ha insistido en que se debe permitir que los países tomen medidas de estímulo económico para reanimar la economía sobre todo en los sectores que puedan registrar mayores caídas.



Sin entrar en las medidas concretas que se van a tomar, Montero ha señalado que el Gobierno quiere que las empresas "hagan fácil" que los trabajadores puedan "por una parte atender a sus obligaciones familiares" y al mismo tiempo "no tengan obligatoriamente que tener presencia en el centro de trabajo".



Y en cuanto al estímulo económico ha hablado de "facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales" de las empresas o paliar que la falta de actividad, por la demora por ejemplo del suministro de materias primas para la producción, no provoque una pérdida de los puestos de trabajo.



Ademas de insistir en reclamar la unidad de todas las formaciones políticas y los agentes sociales ante esta crisis, María Jesús Montero ha subrayado que sería bueno poder contar con un presupuesto que permita afrontar en mejor medida los retos a los que va a tener que hacer frente el país con esta epidemia, no sólo en la situación actual "aguda", sino también cuando pase esta fase, para que la recuperación sea lo más pronto posible.