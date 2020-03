Trump no se ha hecho la prueba del coronavirus, según la Casa Blanca

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no se ha hecho la prueba del coronavirus pese a participar recientemente en un evento en el que un asistente ha dado positivo de la enfermedad, según informó este lunes por la noche la Casa Blanca.



"El presidente no se ha hecho la prueba del COVID-19 porque no ha tenido contacto cercano prolongado con ningún paciente confirmado conocido con COVID-19, ni tiene ningún síntoma", informó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.



"El presidente Trump -añadió Grisham- se mantiene en excelente estado de salud y su médico seguirá controlándolo de cerca".



La Casa Blanca salió así al paso de la polémica que se había generado después de que Trump evitase responder durante una comparecencia este lunes ante la prensa si se había sometido a la prueba del coronavirus.



Trump atendió hace diez días la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), que tuvo lugar en National Harbor (Maryland) y que según se ha sabido uno de sus participantes ha contraído el coronavirus.



Varios líderes republicanos que también participaron en la CPAC están ahora en cuarentena, entre ellos algunos que estuvieron en contacto directo con Trump.



Entre los congresistas en cuarentena están Mark Meadows, nombrado el pasado viernes como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca; Doug Collins, que participó el viernes de un acto con Trump en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC); y Matt Gaetz, que el pasado lunes voló junto al mandatario en el Air Force One.



El senador republicano Ted Cruz es otro de los lideres ahora en cuarentena tras asistir a la conferencia conservadora.



Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien lidera la fuerza de tarea de la Casa Blanca contra la epidemia, reconoció este lunes que tampoco se ha hecho la prueba del coronavirus.



Estados Unidos es uno de los países con más casos de coronavirus con más de 725 infectados y al menos 26 fallecidos.