Supermercados descartan el riesgo de desabastecimiento por coronavirus

Las cadenas de supermercados descartan que exista el riesgo de desabastecimiento en sus tiendas como consecuencia del coronavirus y apuntan a que el suministro está garantizado pese a registrar una mayor afluencia de clientes de lo normal.



Así lo han asegurado este martes a Efe fuentes del sector de la distribución, que han apuntado a que las imágenes con estanterías vacías -que se hicieron ayer virales por redes sociales y servicios de mensajería- corresponden a "problemas puntuales" en algunos locales concretos, pero no implican que existan problemas de aprovisionamiento.



En este sentido, han confirmado que a última hora de ayer lunes algunas de sus tiendas registraron un incremento de la afluencia de clientes, fundamentalmente en Madrid, lo cual provocó un pico de ventas por encima de lo habitual después de hacerse público el cierre de los centros educativos a partir del miércoles 11 en esta comunidad.



No obstante, más allá de algún "problema puntual en algunas tiendas", desde el sector han incidido en que no existe peligro de desabastecimiento y que tanto el sector de la distribución como los fabricantes de alimentos y bebidas están preparados para hacer frente a un hipotético aumento de la demanda.



De hecho, estas mismas fuentes han garantizado que hoy abrirán sus establecimientos con normalidad y han apuntado a que se ha reforzado el almacenamiento de algunos productos más demandados para evitar precisamente cualquier rotura de existencias.



Desde el sector de los supermercados han hecho un llamamiento a la calma y la tranquilidad para que el consumidor realice su compra con "normalidad".



A finales de la semana pasada, la consultora Nielsen reveló que se ha producido un incremento significativo de las ventas de algunos productos en las cadenas de distribución españolas, especialmente en el segmento de higiene y en el de alimentación envasada, así como de los pedidos realizados a través de Internet.



Concretamente, informó de una fuerte subida de las ventas en la última semana de febrero respecto al mismo período del año anterior de legumbres (+47 %), arroz (+45 %) y pastas (31 %), a lo que se sumó la compra de termómetros (+222 %) y productos desinfectantes con alcohol etílico y asépticos (+178 % en ambos casos).