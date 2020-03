El Gobierno Vasco precisa el cierre de centros educativos

El Departamento vasco de Salud ha puntualizado este lunes que las medidas adoptadas para los menores en Euskadi, entre ellas las suspender las clases en Vitoria, o de tomar la temperatura a todos los niños antes de acudir al colegio, pretenden "cortar la transmisión" para que no afecte a "las personas más vulnerables", especialmente a los más mayores.

La consejera de Salud del Gobierno vasco, Nekane Murga, ha comparecido este lunes junto al viceconsejero de Salud, Iñaki Berraondo, y la consejera de Educación, Cristina Uriarte, tras la reunión interinstitucional convocada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, este lunes en Vitoria para abordar la evolución de la crisis del Covid-19 en Euskadi, donde ya hay 148 personas con coronavirus.

El Gobierno Vasco ha recomendado la suspensión temporal de la actividad lectiva durante catorce días de todos los centros educativos de Vitoria, como medida preventiva para frenar la expansión del coronavirus.

La recomendación, que ha sido transmitida a las direcciones de los centros en una reunión celebrada este mediodía, incluye guarderías, colegios, centros de Formación Profesional y centros universitarios, y se extiende también a la actividad extraescolar. Esta medida afecta 45.000 alumnos de la red escolar de Vitoria y a 8.000 universitarios.

TRES CASOS EN MENORES

Murga ha informado de que estas medidas, que se suman a la suspensión de las clases en los centros escolares alaveses de Labastida y Laguardia, han sido adoptadas ante el aumento de casos en Vitoria, ya que es Álava el Territorio que presenta más positivos de Euskadi, con un total de 122 contagios, 43 detectados en las últimas horas, de los que 3 son menores que se encuentran en buen estado de salud.

Asimismo, ha señalado que se han adoptado "a instancias del consejo de los expertos", porque se considera "crucial" desde el punto de vista de la salud pública para "contribuir a la contención del virus entre la comunidad escolar y evitar que se propague a los hogares".

Para frenar la propagación del virus, el Departamento de Salud ha añadido "con carácter general" para toda Euskadi que se tome la temperatura a los niños y niñas antes de acudir a los centros educativos, así como a las visitas a los centros sociosanitarios. En el caso de superar los 37 grados y presentar síntomas respiratorios, deberán permanecer en casa.

"En este momento nuestros niños no tienen la enfermedad. Queremos que no la cojan. Si están controlados, se les toma la temperatura y se les vigila, nuestros niños pueden estar con sus abuelos. Con nuestras personas mayores debemos tener especial cuidado y mantener una higiene muy especial con ellos", ha insistido.

Preguntada sobre si los padres van a poder acceder a alguna ayuda para poder atender a los menores que no pueden asistir a clase, Murga ha explicado que es un asunto que se ha tratado con el Ministerio correspondiente y se están trabajando aspectos como permisos remunerados, pero ha afirmado que "no está en las competencias" del Gobierno Vasco.

Además, ha dicho no conocer que haya entidades privadas ofreciendo a las familias colonias para los niños que no pueden acudir a clase, pero ha pedido responsabilidad y ha reiterado que estas medidas son necesarias para "frenar" el coronavirus.

También ha precisado que las medidas adoptadas afectan a los centros de Vitoria, por lo que un universitario vitoriano que curse estudios en otro campus de fuera de la ciudad, podrá continuar acudiendo a sus clases, ya que la consejera de Salud ha recordado en este momento, el País Vasco se encuentra en "fase de contención" con la mayoría de los casos "agrupados" en Vitoria. "El que no es contacto --de un positivo-- y no tiene síntomas respiratorios ni fiebre, no tiene limitada su movilidad", ha aclarado.

ÁMBITO SANITARIO Y SOCIOSANITARIO

Respecto al ámbito sanitario y sociosanitario, el Gobierno Vasco ha restringido el acceso de acompañantes a las urgencias hospitalarias en Vitoria y recomienda adoptar esta misma medida en los centros sociosanitarios.

En las urgencias de los centros sanitarios de Vitoria, en la atención a pacientes con procesos respiratorios agudos, se establece el uso generalizado de mascarillas y guantes por parte de los profesionales sanitarios.

En todo Euskadi, se recomienda reducir las visitas a las personas mayores que están en los centros sociosanitarios, preservando el derecho de acompañamiento mínimo y cuidado al final de la vida.

Murga también ha informado que, de cara a los actos que se programen por la campaña electoral del próximo 5 de abril, todavía no han planteado ninguna medida concreta.

VIRUS NUEVO SIN VACUNA

El viceconsejero de Salud, Iñaki Berraondo, por su parte, ha explicado que se han adoptado estas medidas porque se trata de un virus "nuevo" para el que no se cuenta con una vacuna para proteger a las personas "más vulnerables, que fundamentalmente se trata de personas mayores con enfermedades crónicas" y a la sociedad en general.

Asimismo, ha señalado que se han adoptado estas medidas tras detectar un aumento "muy importante" de los casos registrados en Álava, y en particular en Vitoria, lo que marcaba una diferencia epidemiológica "muy grande" entre los tres Territorios, aunque ha precisado que "la situación no es para nada la italiana".

"No hemos tomado estas medidas antes porque no ha estado el virus circulante en las semanas previas a este último brote", ha indicado antes de informar de que se habían analizado 276 muestras de personas que podría tener gripe entre el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada y todos habían resultado negativos en coronavirus.

Asimismo, ha explicado que las recomendaciones para "actuar en especial en la edad escolar" no se deben a una especial preocupación por esta franja de edad, "que pasa la enfermedad con relativa solvencia y muchas veces con pocos síntomas", sino que está motivada porque existen "muchas más probabilidades de contagio" al encontrarse "en recintos cerrados que se puede expandir hacia otros ambientes". "Es una medida de corte epidemiológico. Se trata de contener las trasmisión, para que no dejar al virus libre", ha señalado.

Por último, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha indicado que los escolares que no presenten síntomas y no tengan otras recomendaciones que les haya trasladado Salud Pública, pueden hacer "vida normal", intentando evitar asistir a actividades en las que se puedan congregar un grupo numeroso de personas y en recintos cerrados. Por este motivo, ha recordado que se han cancelado las actividades extraescolares, también las organizadas en los centros cívicos.

En Euskadi se han registrado 148 casos positivos de coronavirus, de los cuales 47 permanecen hospitalizados y 6 personas han fallecido, una más que este pasado domingo. El último fallecimiento se ha producido en Gipuzkoa, y se trata de una mujer con 69 años, con patologías previas.