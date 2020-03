Madrid cierra quince días todos sus centros educativos

La Comunidad de Madrid ha decretado la suspensión de las clases desde el miércoles en las guarderías, colegios, institutos y universidades, públicas y privadas, durante los próximos quince días debido al coronavirus.

Lo ha anunciado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario, que se ha celebrado en la tarde de este lunes en la Real Casa de Correos, y tras comunicárselo a los representantes de los grupos parlamentarios.

Se prevé que la actividad lectiva se reanude el 26 de marzo, aunque la decisión queda condicionada a la valoración epidemiológica de Salud Pública. En la región se han detectado un total de 578 casos y 17 muertos por Covid-19.

"El Gobierno ha autorizado algunas restricciones que siento comunicarles pero que son imprescindibles. Pedimos la colaboración de la población y especial cuidado para el sector de mayor riesgo, que son los mayores. No ha sido fácil tomar estas decisiones pero entendemos que la salud pública esta por encima de todo", ha manifestado.

Ayuso ha recomendado utilizar los mecanismos de la formación online y ha anunciado que se suspenderán también las actividades complementarias educativas. Será la Consejería de Educación la que dictamine cómo se recuperarán las clases.

Así, además de estas medidas, la presidenta autonómica, ha destacado la importancia de "fomentar el cuidado domiciliario de los mayores" y ha pedido que aquellos que presenten síntomas del virus --como fiebre o afecciones respiratorias-- "eviten acudir a centros sanitarios siempre que su situación clínica se lo permita". En esta clave ha recordado el teléfono que ha habilitado el Ejecutivo autonómico para informar del coronavirus.

EVITAR VIAJES "NO IMPRESCINDIBLES"

Asimismo, ha reclamado que se eviten los viajes "no imprescindibles", con "recomendación expresa" para los mayores o aquellas personas con patologías previas o enfermedad crónica. A estos les ha pedido que no salgan de casa menos en situaciones de "estricta necesidad" y que eviten espacios concurridos donde "no se pueda mantener" el espacio de seguridad interpersonal.

"Pueden ser suspendidas o atrasadas las siguientes actividades: las cirugías, las quirúrgicas programadas, las consultas externas no preferentes, las pruebas diagnósticas no preferentes y los ingresos programados", ha proseguido la 'popular', quien ha anunciado también se habilitarán las camas de reserva de "hospitales y centros de apoyo" y se instalarán "nuevas camas y unidades Covid-19".

A esto, se le suman el fomento de los servicios de telemedicina para las residencias con casos positivos y se establecerá "un plan específico de urgencias y unidades de cuidados intensivos"; mientras que en atención primaria se atenderá "prioritariamente" a los pacientes en su domicilio. "En urgencias se suspenderán los traslados de cirugía programada retrasada y se aumentará la disponibilidad de vehículos para el traslado de pacientes", ha detallado Ayuso.

"SIN MEDIDAS EL NÚMERO DE CASOS PODRÍA ASCENDER A UNA CIFRA INASUMIBLE"

Posteriormente, ha tomado la palabra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que le ha acompañado en la comparecencia ante los medios. "Desde la primera confirmación del virus que se produjo el pasado 26 de febrero, el incremento de casos confirmados ha sido exponencial. Según los modelos dinámicos para predecir la onda epidémica del coronavirus si no se toman medidas de distancia el número de casos podría ascender a una cifra inasumible", ha señalado.

Ruiz Escudero ha advertido de que, por la propagación del virus, "los tiempos van a cambiar" a la hora de la asistencia y que se dará "prioridad a la hora de atender a los más complejos". Además, ha señalado que, en el caso de que algún centro sanitario llegase a colapsar, su área tomaría "nuevas medidas".

Por su parte, ha desgranado que "de momento" no se han tomado medidas en materia de transporte. Esperarán a analizar cómo afecta al transporte público el cese educativo para "tomar otras decisiones". En este punto, ha reiterado la recomendación de que los usuarios de medios colectivos de transporte extremen el cuidado higiénico-sanitario.

Al ser preguntado por la celebración de grandes eventos, ha apuntado que será el Gobierno central quien tomará este martes la decisión de "qué actos son los que entran en el criterio de cese de actividad" y que desde la Comunidad de Madrid se actuará "en coordinación" con el Ministerio de Sanidad.

Respecto a los centros de día, ha incidido que quieren preservar aquellos que tienen "actividad asistencial asociada", como pueden ser los de dependientes, pero cerrar aquellos que son únicamente de ocio.

Escudero ha desgranado que se ha creado una comisión interdepartamental, para lograr la "máxima coordinación", ya en vigor que se encargará de detallar y dar respuesta específica a lo derivadas de cada decisión tomada. "Pueden tomar la absoluta certeza que cada uno de los anuncios que se han hecho cuenta con el respaldo de los expertos", ha remachado.