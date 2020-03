Consejos y trucos para los principiantes en el comercio de divisas

Parece que todo el mundo está hablando de trading en Forex en estos días. Probablemente haya escuchado al respecto en las noticias, sus amigos pueden estar hablando de eso e incluso algunos de sus parientes. ¿Y por qué no hablarían todos de ello cuando existe una oportunidad tan importante de ganar buen dinero?

Actualmente, el mercado de divisas es enorme con un valor de más de $1,934,500,000,000. Y, sólo el año pasado, el mercado global de Forex registró una facturación diaria promedio de aproximadamente $5.1 trillones. Entonces, lo entendemos, el mercado Forex puede ser realmente intimidante cuando es un novato.

Sin embargo, no tema, hemos reunido algunos de los mejores consejos que le ayudarán a unirse al juego de divisas con algunos trucos bajo la manga.

Use una cuenta demo

Lo primero es lo primero, no queremos cortarle las alas antes de que incluso vuele para ingresar al mercado Forex, pero determine si el trading es la opción correcta para usted es el primer paso a seguir. Afortunadamente, sabemos la mejor manera de hacerlo.

La mayoría de los brókeres de Forex ofrecen a los novatos la oportunidad de usar una cuenta demo para probar sus habilidades comerciales. ¿Qué significa esto? Significa que configura una cuenta de demostración que se ve y funciona exactamente como una cuenta real. Sin embargo, la única diferencia es que no está operando con dinero real cuando opera desde la cuenta demo.

¿Por qué usar la cuenta demo? Bueno, obviamente, puede suceder que el trading no sea lo suyo, que simplemente no le guste hacerlo. Entonces, ¿por qué perder dinero al tratar de averiguar si debe convertirse en un trader?

Además, hay una oportunidad más en las cuentas demo: le permiten obtener una comprensión real de cómo funciona todo. Por lo tanto, si descubre que el trading de divisas es la opción correcta para usted, ya ganará mucho valor y confianza en el proceso de toma de decisiones y las posibles estrategias que desea implementar como trader.

Diseñe su plan de acción

No importa con qué nuevo proyecto se comprometa, siempre debe comenzar elaborando un plan de acción. Comience estableciendo algunos objetivos claros a los que se adherirá una vez que comience a operar. Piense en lo que quiere lograr con el trading, lo que consideraría un fracaso y lo que definiría como éxito. Además, asegúrese de calcular cuánto tiempo puede dedicar al trading. Tener una idea clara de su plan de acción y apegarse a él lo ayudará a mantenerse comprometido con el trading. Y, ya sabe lo que dicen, la consistencia es la clave del éxito.

Elija una estrategia de trading y adhiérase a ella

Uno de los errores más comunes que hacen todos los operadores novatos es cambiar los métodos de trading con demasiada frecuencia. Ahora, sabemos que probar nuevas estrategias es parte del proceso de crecimiento. Cuantas más estrategias y métodos comerciales nuevos aprenda, más experiencia tundra como operador. Sin embargo, a veces menos es más, especialmente al principio cuando se trata de mucha información nueva. Por lo tanto, en lugar de mezclar todo y perderse en toda esta nueva información, debe elegir un método de trading, aprenderlo y dominarlo antes de avanzar a otro.

Hay 4 estrategias comunes activas de trading utilizadas por la mayoría de los operadores, incluidas las operaciones diarias, el trading de posición, el trading a corto plazo y la reventa. Ahora, dado que no hay una talla única para todas las estrategias comerciales, lo mejor es probar cada una de ellas y elegir la que va a seguir hasta que la domine.

Elija su bróker cuidadosamente

Elegir un bróker es quizás uno de los pasos más importantes para convertirse en un comerciante. Es bastante obvio que un bróker que es un fraude invalidará todas las ganancias que ha obtenido a través del trabajo duro. Sin embargo, esta no es la única razón por la que debe elegir un bróker cuidadosamente.

También es igualmente esencial que sus objetivos de trading, nivel de experiencia y estilo de trading coincidan con los detalles de la oferta proporcionada por el bróker. Por ejemplo, debe prestar atención a detalles como la eficiencia del servicio al cliente, si la plataforma de trading coincide o no con sus expectativas, costos de transacción y nivel de seguridad. Después de todo, todos estos detalles afectarán su experiencia de trading de una forma u otra.

Contenga sus emociones

Probablemente ya haya escuchado sobre la psicología del trading. Independientemente de lo escéptico que pueda ser al respecto, confíe en nosotros, es algo real que puede tener un gran impacto en su éxito de trading.

¿Qué es la psicología de trading? Bueno, si alguna vez conversó con operadores veteranos, lo más probable es que ya le hayan dicho que el éxito de trading se trata de disciplina y paciencia. Y esto no podría ser más cierto. Todo se reduce a tener una mente clara y un buen estado emocional antes de tomar decisiones de trading importantes. Y no es obvio que el estrés o la tristeza no van bien con las decisiones financieras importantes.

Entonces, aquí está nuestro consejo: no opere cuando se sienta enojado, molesto, estresado o cansado. Especialmente porque su dinero está en juego, no opera cuando esté bajo presión financiera porque esto puede empeorar las cosas y sacarlo del juego para siempre. Además, como comerciante, inevitablemente experimentará emociones como ira, miedo o avaricia porque a veces el mercado parece ir en su contra. Sin embargo, el "trading de venganza" nunca va a terminar bien. Por lo tanto, puede detenerse e intentarlo nuevamente al día siguiente si las cosas no parecen mejorar después de una pérdida.

Use tecnología

En el mundo digitalizado de hoy, no es sorprendente que incluso con el trading de divisas, haya al menos un dispositivo o herramienta que pueda ayudarlo. Desde inteligencia artificial hasta aprendizaje automático, aplicaciones de forex y herramientas que automatizan las operaciones, existen muchas herramientas que puede utilizar para mejorar sus habilidades de trading.