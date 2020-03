5,8 millones las 1.072 plazas para menores extranjeros no acompañados

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha publicado este lunes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la Orden de convocatoria de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el ejercicio 2020 por 5.807.620 euros destinadas a finaciar 1.072 plazas para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no acompañados. En estos momentos, 2.145 menores extranjeros no acompañados viven en los centros de protección y en los recursos específicos de la Junta de Andalucía mientras que durante 2019 se atendieron a 5.734.

El plazo para la presentación de solicitudes será de tres meses, que empieza a contar desde este martes 10 de marzo, según ha sostenido la Junta de Andalucía a través de una nota. La Junta de Andalucía asume con fondos propios la financiación de estas 1.072 plazas, que están ajustadas completamente a las necesidades actuales y se encuentran ocupadas al 100%.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, las entidades de carácter social que dispongan de los medios técnicos, materiales y personales para prestar la atención requerida de manera inmediata, acoger a menores extranjeros no acompañados y llevar a cabo las actuaciones subvencionadas según los requisitos regulados en la Orden de 25 de febrero de 2019.

De esta manera, se garantiza su continuidad a pesar de haber agotado la financiación con la que se sostenían estos recursos y a cuyo mantenimiento el Gobierno de España no tiene intención de contribuir.

La distribución provincial de las 1.072 plazas es: 208 plazas en Almería, 242 en Cádiz, 25 en Córdoba, 217 en Granada, 76 en Huelva, 81 en Málaga y 203 en Sevilla.

Los menores que llegan a Andalucía se encuentran, técnicamente, en situación de desprotección, según la legislación vigente en materia de menores y es obligación de la Junta de Andalucía asumir la responsabilidad de atender a todos aquellos que se localicen en territorio andaluz, a quienes debe prestar atención a sus necesidades básicas de alojamiento, alimentación, salud, educación e integración social.

Para evitar la sobreocupación de años anteriores, que afectaba fundamentalmente a los centros de titularidad pública y de mejorar la calidad en la atención prestada, la Consejería de Igualdad puso en marcha tres modalidades de dispositivos específicos, y termina con la provisionalidad en la atención que reflejaban los recursos de emergencia: programas de Recepción, programas de Evaluación y Diagnóstico y programas de Inserción Social y Laboral.