El Reino Unido contempla 100.000 muertes por el coronavirus

El Gobierno británico trabaja con la "estimación" de que el coronavirus puede provocar la muerte de unas 100.000 personas en el Reino Unido, según informa este domingo el diario "The Sunday Times" a partir de fuentes oficiales que trabajan en la planificación de medidas contra la epidemia.



Se trata de una cifra menor de la estimación de 500.000 víctimas mortales en uno de los peores escenarios planteados hasta ahora, en el que se infectaría el 80 % de la población, y por encima de las 17.000 muertes que ha provocado de media la gripe estacional en los últimos cinco años.



"La estimación central de muertes está en torno a 100.000. Todos se han centrado en el peor caso, pero esto es lo que los expertos realmente esperan que ocurra", señaló al diario británico un funcionario del Ejecutivo, que detalló que "algunas de esas personas habrían muerto por otras gripes".



Un miembro del gabinete de Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, confirmó a "The Times" que los especialistas consideran esa cifra "básicamente acertada".



El presidente del Real Colegio de Médicos británico, Martin Marshall, advirtió por su parte de que en su opinión esa proyección refleja uno de los peores escenarios posibles.



"Es muy difícil de determinar. Sabemos que en torno a 17.000 personas mueren cada año por la gripe, así que entendemos que este tipo de virus pueden ser muy graves. 100.000 es probablemente uno de los peores escenarios, así lo espero", afirmó en una entrevista con el canal "Sky News".



El Ministerio de Vivienda ha enviado a las autoridades locales una guía de actuación en la que detalla el número de muertos para el que deberían prepararse.



Aunque no se ha divulgado la suma de todas esas estimaciones, un segundo funcionario aseguró al periódico británico que el total está "en la región de 100.000" fallecidos.



El Gobierno avanzó este domingo que está redactando una ley de emergencia para afrontar la epidemia que prevé permitir a los ciudadanos abandonar temporalmente sus trabajos para ejercer de voluntarios en el sistema sanitario, entre otras medidas.



Cerca de 3 millones de personas participan en algún tipo de voluntariado en el ámbito sanitario o de la asistencia social y el Ejecutivo espera "maximizar" el tiempo que pueden dedicar a combatir los efectos de la epidemia.



Hasta ahora, se han detectado en el Reino Unido 209 contagios del virus SARS-CoV-2, por el que han muerto dos personas.



El ministro de Salud, Matt Hancock, informó de que han sido contratados 500 nuevos trabajadores para lidiar con el incremento de llamadas a los números de emergencias sanitarias que ha provocado la expansión del virus.