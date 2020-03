Sanidad confirma 589 contagios de coronavirus en España

Los contagios de coronavirus en España alcanzan ya los 589 positivos, 159 más que ayer y concentrados en un 60% en Madrid, País Vasco y La Rioja, según los datos comunicados este domingo por el Ministerio de Sanidad.



En rueda de prensa, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado que, pese al incremento diario de los casos en un 20%, la situación no está "descontrolada ni muchísimo menos" ya que los principales focos se tratan de casos conocidos "previos" y localizados en esas zonas.



En concreto, según los datos facilitados por Simón, por comunidades autónomas la situación está así: Andalucía 35 casos, Aragón 13, Asturias 7, Islas Baleares 8, Islas Canarias 17, Cantabria 12, Castilla-La Mancha 15, Castilla y León 22, Cataluña 49, Comunidad Valenciana 37, Extremadura 6, Galicia 5, Madrid 202, Murcia 1, Navarra 3, País Vasco 102 (foco principal en Vitoria), y La Rioja 55 (foco principal en Haro).



Según Simón, el incremento de casos en la Comunidad de Madrid está centrado en Valdemoro y afecta a "un grupo de población muy concreta": "es un grupo de población frágil que está muy bien identificado".



Por su parte, en el País Vasco, la segunda comunidad autónoma que registra más casos, el foco para Simón no está relacionado tanto con el número de casos "sino por el hecho de que ha habido brotes relacionados a profesionales sanitarios y ha generado un estrés añadido a los profesionales".



"Obviamente -ha reconocido- en esos punto hay una presión sobre los servicios hospitalarios que se está consiguiendo mantener, lo que no quita para que los médicos en los hospitales con más casos no puedan tener una percepción de una situación real. Estos hospitales se están reforzando para poder llevar esto, pero el sistema es sólido".



Simón también ha dicho que están en contacto con el gobierno de la Comunidad Valenciana para ver si es "necesario tomar una medica específica" de cara a la festividad de las Fallas, pero ha avisado que hay que "tener cuidado" a la hora de plantear medidas de prevención sin "asociarlas a otras más restrictivas".



"Evitar un evento de masas sin cerrar los metros -ha explicado- tiene poco sentido, por lo tanto las medidas no se pueden tomar pensando en el foco concreto, sino en los impactos que hay alrededor. No sería lógico tomarlas por presiones de percepciones parciales de la situación".



En este sentido, Simón ha enumerado una serie de "alternativas importantes" para que las comunidades autónomas tengan más facilidades para "gestionar este número importante de casos" que pueden llegar a los hospitales: la asistencia domiciliaria y la responsabilidad individual de los pacientes, que tienen que ser "conscientes" de la situación y "garantizar" que van a cumplir las recomendaciones sanitarias.



El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que ha desestimado por el momento la posibilidad de contratar a médicos jubilados, como ha ocurrido en otros países, también ha valorado durante su intervención la decisión tomada por el gobierno italiano de aislar a 16 millones de personas en el norte del país ya que esto "reduce mucho el riesgo de entrada" de nuevos casos en nuestro país.



Un control que sumado al que se está haciendo en las comunidades autónomas españolas hace que no haya "tanto que cambiar de fase", sino de "visión a la hora de implementar las medidas".