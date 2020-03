Dolors Bassa aceptará la petición de indulto presentada por UGT

La exconsellera de la Generalitat encarcelada, Dolors Bassa, ha asegurado que aceptará la petición de indulto presentada por la UGT para salir de prisión en caso de que se la concedan: "Que el grupo de gente con quien había trabajado me pida el indulto me parece fantástico y lo aceptaré enseguida".

En una entrevista en el programa 'Faqs' de TV3, Bassa ha descartado que sea indispensable que ella esté en la cárcel para solucionar el conflicto catalán, tras lo que ha subrayado que su prioridad es salir porque podrá hacer "más trabajo en la calle que en la prisión".

Ha sostenido que en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat se debe pedir la amnistía, porque considera que es "un punto cero de comenzar a negociar".

Preguntada por las palabras de la eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí sobre el diálogo, Bassa ha dicho que la mesa "no es un engaño", sino que es lo que siempre ha pedido el independentismo.

"Que dé resultado o no, ya lo veremos. Pero es una oportunidad que no la podemos dejar pasar", ha insistido la exconsellera, que ha sostenido que anteriormente no se dialogó porque en el otro lado no había nadie.

Sobre el referéndum, Bassa ha dicho que se hizo lo que se tenía que hacer "en aquel momento", pero ha reconocido que, sabiendo lo que sabe ahora, haría las cosas de manera diferente.