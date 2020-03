Calvo: Pedro Sánchez recibirá "pronto" al presidente de la Junta

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este viernes que el presidente andaluz, Juanma Moreno, será recibido "pronto" por el jefe del Ejecutivo de la nación, Pedro Sánchez, pues se ha "comprometido" a reunirse con todos los presidentes autonómicos.



Calvo ha hecho este anuncio durante un coloquio organizado por el Foro Joly, en el que ha recordado, no obstante, que Moreno fue recibido ya por Pedro Sánchez en la Moncloa hace un año y medio (en la anterior legislatura).



"El presidente Sánchez ha recibido a todos los presidentes autonómicos en la anterior legislatura", ha subrayado Calvo al ser preguntada si Pedro Sánchez va a responder a la petición de Moreno, quien le ha enviado hasta tres cartas solicitando una reunión.



"Yo recuerdo una legislatura en la que al presidente andaluz no se le recibió nunca", ha dicho en referencia a Manuel Chaves durante la segunda legislatura de José María Aznar.



Así, ha subrayado que hay que tener "memoria" y el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sido "recibido ya en Moncloa hace un año y medio y será recibido muy brevemente porque se ha comprometido a estar con todos los presidentes autonómicos".



"Moreno Bonilla se reunirá pronto con el presidente del Gobierno como lo van a hacer todos los presidentes autonómicos", ha zanjado.



Sobre la ronda de contactos promovida por Moreno con los presidentes autonómicos para abrir el debate sobre el modelo de financiación, ha señalado: "yo no voy a decirle al señor Moreno lo que tiene que hacer, pero esa función le corresponde al Gobierno de España".



Ha recordado, además, que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es el órgano de coordinación de esa materia y se ha reunido ya pese a que han pasado "dos meses escasos" desde que se constituyó el nuevo Gobierno.



"Pero el señor Moreno es muy libre de entrar en contacto con otras comunidades autónomas ¡faltaría más!", ha zanjado.



Calvo no ha respondido al ser preguntada si se atenderá la exigencia de Andalucía -recogida en un acuerdo aprobado por el Parlamento autonómico- de los 4.000 millones de euros de financiación adicional,



"Estamos aquí porque el Partido Popular y Ciudadanos no quisieron aprobar unos Presupuestos del Estado (en la anterior legislatura) que eran muy buenos; se negaron a una senda del 1,6 que habíamos comunicado a Bruselas y que hubiera sido muy buena para Andalucía, prefirieron jugar a la mala política", ha contestado al ser preguntado sobre los 4.000 millones de euros adicionales.



Sobre cuándo se aprobará el nuevo modelo de financiación autonómica, ha dicho que "requiere tiempo" porque no es un asunto fácil: "hay criterios que hay que desbrozar previamente y muchos elementos que complican una salida justa y buena para todos".



No obstante, ha recalcado que el Gobierno de España está dispuesto a tener un nuevo modelo de financiación "sí o sí".



Respecto a la preocupación de algunos sectores en Andalucía ante la posibilidad de que Cataluña obtenga "privilegios" que provoquen que la Comunidad andaluza "se quede atrás, ha dicho: "Eso es nacionalismo preventivo y no se entiende".



Así, ha recordado que de los Presupuestos Generales del Estado se publica "hasta la última coma" y se pueden ver "los compromisos, las obligaciones y los repartos de las partidas presupuestarias".