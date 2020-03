Podemos abre otro frente con el PSOE por la investigación al rey

Unidas Podemos ha abierto este jueves otro frente con el PSOE al anunciar que promoverá una comisión de investigación en el Congreso sobre las "presuntas actividades corruptas" del rey Juan Carlos, pesquisas parlamentarias que fuentes socialistas ya han avanzado que no apoyarán.



Pese a que no tiene visos de prosperar, la propuesta de Unidas Podemos, que ya han solicitado formalmente ERC, Más País y Compromís, ha supuesto una nueva discrepancia con su socio de Gobierno en una semana en que se han visibilizado desencuentros a cuenta de la ley de libertad sexual, el "caso Couso" o el papel del Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, en el coronavirus.



Ha sido el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien ha hecho pública la decisión de la formación liderada por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de "llegar hasta el final" en las investigaciones sobre el rey emérito, tras conocer que la Fiscalía de Ginebra investiga unas donaciones millonarias a su amiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein.



Antes de hacer pública la propuesta a través de un vídeo en Twitter, Pablo Echenique ha avisado de su intención a la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, según han informado a EFE fuentes de Unidas Podemos.



Por su parte, desde el grupo socialista han relatado a Efe que su portavoz le ha recordado a Echenique que ya en 2018 se registró una "solicitud similar" y que el informe emitido entonces por los letrados "fue taxativo" al rechazar de plano una comisión de investigación sobre el anterior Jefe del Estado.



En este sentido, los socialistas han insistido a Podemos que ellos "siempre" respetan "el criterio de los letrados".



Aquel informe de los servicios jurídicos de la Cámara avaló la negativa porque el Congreso no puede controlar a la Jefatura del Estado por ser un poder ajeno al Gobierno.



En respuesta, el portavoz de Unidas Podemos ha avisado a Lastra de que su grupo prepara más iniciativas parlamentarias encaminadas a que se clarifiquen las actividades del rey emérito, pues la Fiscalía de Ginebra investiga unas donaciones millonarias presuntamente vinculadas con el rey Juan Carlos, según el periódico local "Tribune de Genève".



Según el periódico suizo, las donaciones son investigadas desde el año 2018 por el primer fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, ante la sospecha de que se trate de operaciones de blanqueo de dinero, aunque las pesquisas se habían llevado con discreción y no se habían confirmado hasta ahora.



"Pensamos que hay que llegar hasta el final. Pensamos que una democracia moderna no se puede permitir que este tipo de dudas y de sospechas recaigan sobre quien fue durante décadas su jefe del Estado", ha apuntado Echenique, que añade que las actividades que relata la Fiscalía "si no son corruptas, se le parecen mucho".



Echenique, no obstante, ha admitido que "habrá que afinar muy bien jurídicamente" la propuesta, que presenta dudas jurídicas, aunque Podemos entiende que el rey es inviolable durante su mandato pero, añade, "quizás no cuando dejó de ser rey".



En octubre de 2018, ya con Pedro Sánchez como presidente y con Podemos apoyando al Gobierno pero en la oposición, Podemos trató de impulsar una comisión de investigación en el Congreso sobre las finanzas del rey Juan Carlos que no se admitió a trámite porque el PSOE se alineó con el PP y Cs, según denunció entonces el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.



En esta ocasión, el anuncio de Podemos de que buscará investigar al rey se ha hecho público tras conocerse que ERC, Compromís y Más País habían alcanzado un acuerdo para proponer otra comisión, cuyo texto Unidas Podemos está estudiando, aunque está hablando con otros grupos para consensuar una posición común sobre un texto nuevo.



Estas formaciones solicitan investigar "la concurrencia de responsabilidades civiles, éticas y políticas por las presuntas irregularidades cometidas por el ex jefe del Estado y su círculo más próximo" y piden "conocer, detectar y evaluar las presuntas cuentas irregulares" de Juan Carlos I en Suiza y "otros paraísos fiscales a nombre de terceros y evaluar la proveniencia de dicho capital".



Ambas peticiones tendrán que someterse a votación en la Mesa del Congreso, que analizará si pueden tramitarse o no, aunque el PSOE ya ha mostrado su intención de rechazarlo en la Mesa, con lo que previsiblemente no se verá ni siquiera en la Junta de Portavoces, ni llegará, por tanto, a debatirse en el pleno.