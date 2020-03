Sanidad no contempla focos masivos como en Italia pero no lo descarta

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló este viernes que no contempla por el momento que en España se desarrolle una situación similar a la de Italia en relación a la expansión del coronavirus, pero añadió que tampoco se pueden descartar escenarios de mayor número de contagios.



A su llegada a un Consejo extraordinario de Sanidad en Bruselas, donde los ministros europeos del ramo debatirán el avance de este virus y la coordinación de las medidas de contención y respuesta, Illa afirmó que España está "preparada para hacer frente" a escenarios como el italiano, pero afirmó que de momento no se da esta situación.



"En estos momentos en España no estamos contemplando este escenario pero tampoco lo podemos descartar", señaló el ministro, preguntado si en el resto de Europa podrían surgir "otras Italias".



En este país, el virus ha infectado a más de 3.000 personas y ha causado la muerte de al menos 148, unas cifras mucho más elevadas que en el resto de países europeos.



Illa insistió en que España está "en una fase de contención" y relató que, salvo una veintena, se conoce cómo se han contagiado todos los casos del virus en el país, que se elevan ya a más de 300 con cuatro fallecimientos.



"Si se hace lo que se tiene que hacer, estamos todavía en una fase de contención en España. ¿Se pueden descartar otros escenarios? Pues no, (pero) estamos preparados para hacerles frente. Pero no son escenarios que hoy se den. Si por desgracia llegamos a ellos tomaremos las medidas que haya que tomar", afirmó el ministro.



Illa instó de nuevo a "no caer en alarmismos" y subrayó la necesidad de coordinar a nivel europeo los mecanismos de respuesta y alerta y la compra conjunta de medicamentos incluso cuando la expansión del virus sea diferente en cada país.



"Nosotros somos partidarios de poner en marcha mecanismos de compra conjunta para poder garantizar que haya un abastecimiento suficiente de material y esté disponible donde más falta hace", explicó, al tiempo que recordó que "en España no hace falta usar mascarilla por la calle".



Además, apeló a hacer un uso "racional" de los medicamentos y el material sanitario y avisó de que "si no las cosas empeorarán".



"En el caso de España, en este momento, el material necesario está disponible donde tiene que estar disponible. Los recursos están garantizados", recalcó.