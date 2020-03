Cultura sanciona a la SGAE con 100.000 euros por no darle información

El Ministerio de Cultura y Deporte ha sancionado a la Sociedad General de Autores y Editores (Sgae) con una multa de 100.000 euros por incumplir la obligación legal de facilitar información al Ministerio.



Según ha informado Cultura este jueves, se trata de la primera vez que una entidad de gestión de derechos de autor elude de "manera reiterada" un requerimiento, "puesto que en anteriores ocasiones, con el inicio del procedimiento la entidad ha remitido la información".



La Ley de Propiedad Intelectual tipifica, en su artículo 191.4 a) como infracción leve, la falta de atención a los requerimientos de información.



Según ha dicho la Sgae tras conocer la sanción, ésta no es firme y, en cualquier caso, la recurrirá mediante recurso de alzada ante el Ministerio. Y, de darse el caso, por la vía contencioso-administrativa.



"La Sgae considera que los requerimientos eran improcedentes por extralimitarse en las funciones de fiscalización del Ministerio y porque podrían afectar al funcionamiento interno de la SGAE", ha señalado José Ángel Castillo, abogado del bufete que representa a la entidad.



"Como se informó al Ministerio, SGAE no podía facilitar información de unas bajas no consumadas ya que se estaba en la acción de revertirlas, tal y como se ha demostrado que se ha hecho, además de plantear posibles problemas en el ámbito de la protección de datos de los socios, a los que debe proteger en todo momento", ha precisado el letrado.



Por esa razón, "la Sgae ya tenía recurridos estos requerimientos por vía contencioso-administrativa y considera que no se debería haber dictado resolución sancionadora hasta el pronunciamiento de los tribunales sobre su conformidad o no a derecho".



La entidad, según el comunicado remitido a la Agencia EFE, reitera su disposición a seguir colaborando con el Ministerio de Cultura dentro de un "marco de lealtad institucional", y ha comunicado que sigue a la espera de respuesta por parte de Cultura a las varias solicitudes de reunión cursadas desde la entidad, "al objeto de abordar cuestiones de interés para los autores".



El Ministerio, garante del cumplimiento de la legalidad y del respeto a los titulares de los derechos de autor, ante la doble negativa a informar de la SGAE, "se vio obligado el pasado mes de diciembre a iniciar el procedimiento sancionador que se ha resuelto ahora", recuerdan desde Cultura.



En septiembre del año pasado, el Ministerio de Cultura y Deporte, en el ejercicio de sus facultades de supervisión de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor, requirió, entre otras cuestiones, el listado de socios que habían preavisado la retirada de su repertorio de la SGAE junto con sus volúmenes de recaudación.



Esta información, añade la nota, era "fundamental" para el ejercicio de las facultades de supervisión de Cultura "puesto que podía conllevar la inviabilidad económica de la SGAE por la posible pérdida, a partir del 1 de enero de 2020, de la parte de su repertorio más importante en términos de recaudación".



Al no ser atendido el requerimiento, se procedió a reiterarlo a finales del mes de noviembre, sin que la SGAE, a día de hoy, haya remitido hasta el momento la información solicitada.



En este sentido, desde Cultura han expresado que "desean" trabajar con el "mejor espíritu de colaboración" con la SGAE en "interés de los titulares de los derechos de propiedad intelectual y desde el respeto a la legalidad".



Asimismo, han destacado, esta infracción no guarda relación con las tres conductas que dieron lugar, en septiembre de 2018, a la solicitud de intervención temporal de la entidad, que actualmente está pendiente de un recurso judicial, del que se está a la espera de resolución.