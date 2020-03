El Parlamento expresa apoyo al feminismo andaluz y al 8M

El Pleno del Parlamento andaluz ha expresado este jueves su apoyo al movimiento feminista de Andalucía, a las asociaciones de mujeres en sus reivindicaciones, y se ha sumado a reivindicar la jornada del 8 de marzo --Día Internacional de las Mujeres-- "como prueba del avance de las mujeres, sin renunciar a las conquistas conseguidas", con los votos de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs) y Adelante Andalucía, mientras que Vox ha votado en contra.

Así se recogía en una proposición no de Ley (PNL) defendida por el PSOE-A, compuesta por 25 puntos, de la que ha sido apoyada su mayor parte. La iniciativa ha contado con el apoyo de Adelante en todos los puntos, mientras que PP-A, Cs y Vox la han apoyado parcialmente.

En virtud de esta iniciativa, el Parlamento ha instado al Consejo de Gobierno a desarrollar "íntegramente" la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, en vigor desde el 16 de octubre de 2018, "para la puesta en marcha real y efectiva de los derechos de las mujeres de Andalucía".

PSOE-A, Adelante y Vox han coincidido en apoyar, con el rechazo de PP-A y Cs, instar a la Junta a "racionalizar los horarios como factor de mejora del modelo productivo" y a "incrementar y mejorar las condiciones laborales y financieras de los servicios de atención a la dependencia".

Otra demanda a la Junta aprobada, en esta ocasión con los votos de PSOE-A, Ciudadanos y Adelante, mientras que PP-A se ha abstenido y Vox ha votado en contra, consiste en que impulse, mantenga, financie y garantice, "las políticas de promoción y acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", así como que garantice "el pleno derecho de las mujeres a las técnicas de reproducción humana asistida, independientemente de su estado civil, orientación sexual, procedencia o identidad".

ADVERTENCIA CONTRA "QUIENES QUIEREN DEVOLVERNOS AL PASADO"

En defensa de la iniciativa, la parlamentaria del PSOE-A Verónica Pérez ha advertido de que, "a pesar de las conquistas" en el ámbito de los derechos de las mujeres, "aún persisten las discriminaciones", y "hay quienes quieren devolvernos al pasado, negando la violencia de género y la violencia sexual, o afirmando que la igualdad ya está conseguida y que no se deben poner en marcha políticas públicas de género, cuestionando al feminismo y atacando a las organizaciones de mujeres".

"A todos ellos les vamos a decir alto y claro, en este Parlamento y en las calles, que no hay punto de retorno, que el feminismo es imparable y ha demostrado que tiene una fuerza poderosa y transversal", ha enfatizado Pérez, quien también ha aseverado que "las mujeres hemos conquistado espacios y derechos sobre los que no hay opción de repliegue ni retroceso".

De igual modo, ha avisado de "un riesgo claro de involución" en Andalucía "tras años de avances en igualdad de género", y ha sostenido que las mujeres están siendo "objeto de castigo político", de forma que, este año, "la movilización es no sólo importante sino imprescindible".

PP-A DEFIENDE "LA IGUALDAD COMO LIBERTAD"

En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PP-A Loles López ha reivindicado el papel de la mujeres que han luchado por los derechos que ahora se disfrutan y ha reconocido el trabajo de las asociaciones "cada una desde su libertad". "No estamos aquí para ganar votos, sino para ganar derechos", ha recriminado, toda vez que ha defendido "la igualdad como libertad" y una lucha común contra "la violencia de género".

Ha defendido el "respeto" a todos, incluidos a quienes piensan diferentes, porque "no se puede hablar de igualdad si no empezamos respetando la pluralidad y diversidad de todas las mujeres". "La libertad cualquier mujer es que se le respete en lo que digan, piensen y hagan, y que ella sepa también respetar a los demás, hombres y mujeres", ha remarcado.

La diputada de Ciudadanos (Cs) Teresa Pardo ha iniciado su intervención manifestando que ella es "feminista y liberal" y que el próximo 8M, como en años anteriores, va a salir a la calle a reivindicar una igualdad real y efectiva. Ha indicado que ahora hay una igualdad legal, pero todavía queda mucho por hacer para que haya una igualdad real y efectiva.

Ha indicado que en una materia tan importante se requiere unidad, consenso y compromiso de todas las fuerzas políticas, y ha lamentado que como no sea del "feminismo de la izquierda", no se puede ser feminista y ha criticado ese "feminismo hipócrita" que se calló cuando a Inés Arrimadas se la llamó "zorra y puta". Ha considerado que el PSOE-A, con su iniciativa, busca "la confrontación política" y "robar una bandera, que no corresponde sólo a la izquierda, sino a todas las mujeres".

Por parte de Adelante Andalucía, la parlamentaria Ana Villaverde ha defendido que "el movimiento feminista ha vuelto a recuperar la tradición de un feminismo que se reivindica diverso, porque "el patriarcado no nos afecta por igual a todas las mujeres", al tiempo que ha considerado que la PNL socialista presenta "muchas generalidades" y en ella "faltan propuestas concretas". Además, ha aprovechado para criticar al actual Gobierno andaluz, del que ha considerado que "no es feminista ni está preocupado por la calidad del empleo de las mujeres".

Finalmente, la diputada de Vox Ángela Mulas ha criticado las manifestaciones "políticas" del próximo 8 de marzo y ha pedido a la izquierda que "no hablen en su nombre" en este asunto. "Este feminismo revanchista y victimista no nos representa", ha subrayado, toda vez que ha asegurado que las mujeres "no son un colectivo". "Desde Vox queremos acabar con desempleo femenino pero también con el masculino, no creemos en la discriminación positiva", ha indicado a la par que ha reclamado "hablar de personas".