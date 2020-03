Las ministras del PSOE y Podemos irán por separado el 8M

Las ministras del PSOE y de Unidas Podemos irán por separado a la manifestación del 8 de marzo, Día de la Mujer, porque lo habitual es que los miembros del Gobierno que participan en esta marcha se unan al grupo de participantes de su propio partido, indican a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Carmen Calvo, una habitual en esta cita, prevé participar en la manifestación que en la tarde del domingo partirá desde Atocha a Plaza de España, han confirmado fuentes de su departamento.

Calvo, que es además la secretaria de Igualdad del PSOE, irá acompañada de otras compañeras y compañeros del Gobierno, dado que desde la formación socialista se está animando a participar en los actos reivindicativos del 8M "todas juntas y todos juntos", como subraya la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, en un vídeo difundido por el partido en redes sociales.

En este grupo de los socialistas en Madrid se integrarán los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Exteriores, Arancha González, han confirmado a Europa Press fuentes de sus respectivos equipos.

Otros representantes del PSOE en el Gobierno, como la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, también tendrá una participación activa este 8M, si bien en su caso se desplazará a Sevilla para asistir a la marcha que tendrá lugar en la capital andaluza.

LA INCÓGNITA DE SÁNCHEZ

En cuanto al presidente, el Palacio de la Moncloa no ha desvelado aún las intenciones de Sánchez, que se sumó a la manifestación del 8M en 2018, cuando era aún líder de la oposición, pero no así en la del año pasado, a la que no acudió, pero sí su mujer, Begoña Gómez.

En el caso de las ministras de Podemos, la titular de Igualdad, Irene Montero, asistirá a la manifestación en Madrid, mientras que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también participará en una de las marchas, ya sea en Madrid o en Galicia.

Al igual que el PSOE, no sólo serán las mujeres ministras de Podemos las que acudan a la manifestación. Así, el titular de Universidades, Manuel Castells, también se sumará a la marcha del 8M en Madrid, si bien irá "a título personal, en tanto que feminista", pero "cediendo el protagonismo" a las mujeres, precisan desde su departamento.

En anteriores 8M, los hombres de Podemos que han participado en la marcha han ocupado lugares más discretos que los de sus homólogos socialistas, que tienden a mezclarse más con sus compañeras, aun cediéndoles a ellas el protagonismo.