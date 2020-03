Los accidentes leves de tráfico batieron nuevo récord en 2019

Los accidentes leves de tráfico o golpes de chapa en los que no se registran heridos, crecieron un 0,33 % en 2019 y sumaron 1,94 millones, la cifra más elevada desde 2010, según ha informado este jueves la patronal del seguro español, Unespa.



Estos choques, típicos del tráfico urbano, están entre los indicadores que reflejan la situación económica de un país, ya que en momentos de bonanza se producen más colisiones porque hay una mayor cantidad de vehículos circulando por las calles y viceversa, explica Unespa.



Según estos datos, recabados por Tirea, la empresa informática encargada de gestionar la plataforma de liquidación de percances Cicos, los golpes de chapa registraron su mínimo en España en 2013, poco después del rescate europeo a la banca, con 1,73 millones y desde entonces no han dejado de crecer.



Estas colisiones crecieron en sólo seis de las diecisiete comunidades autónomas españolas en 2019, Murcia (3,48 %); Andalucía (2,50 %); Castilla-La Mancha (1,83 %); Valencia (1,16 %); Extremadura (0,69 %) y Canarias (0,50 %).



Por el contrario, las autonomías en las que más se redujeron estos accidentes fueron Melilla (8,91 %); Ceuta (2,86 %); Aragón (2,09 %) y País Vasco (2,07 %).



Un análisis por provincias muestra cómo los accidentes leves descendieron en 22 de ellas, subieron en las otras 23 y se mantuvieron prácticamente planos en cinco (Asturias, Huesca, León, Madrid y Soria).



Las subidas más destacadas se produjeron en Albacete (3,75 %) y Málaga (3,67 %), en tanto que las mayores bajadas las registraron Segovia (5,35 %) y Palencia (3,54 %).



Los territorios más poblados son los que registran un mayor número de accidentes en términos absolutos, algo natural dado su peso demográfico, dice Unespa.



La clasificación la lideran provincias que albergan grandes núcleos urbanos, como Madrid, con 274.989 colisiones; Barcelona, con 212.967 y Valencia, con 110.578.



Los accidentes leves también varían en función de la época del año y los días de la semana, dice el informe, que añade que los periodos vacacionales presentan menos incidentes porque "los golpes de chapa son típicos del tráfico urbano y este se hace menos denso en los momentos de descanso".



Agosto fue, en concreto, el mes más tranquilo del año, con 138.460 casos, seguido de diciembre, con 149.746, si bien este dato es todavía provisional, advierte la nota.



El bajo peso de febrero (153.105) se debe a que ese mes sólo tiene 28 días, no a que haya tenido una menor siniestralidad por jornada.



Los momentos más problemáticos del año fueron mayo y octubre, probablemente, por las lluvias típicas de la primavera y el otoño. Ambos meses rondaron los 174.400 percances.



Cada mes se produjeron en España el pasado año 162.380 accidentes leves de tráfico, una cifra que rebasa el promedio histórico disponible para las últimas dos décadas, entre 1999 y 2008, que fue de 157.790 golpes, explica Unespa.



En cuanto al día de la semana, el mayor número de golpes se produjeron los viernes, una media de 6.346 siniestros cada uno, seguidos de los lunes, con 6.208 golpes.



Por el contrario, las colisiones cayeron "a plomo" durante el fin de semana hasta tocar un mínimo de 2.947 de media cada domingo, añaden los datos.