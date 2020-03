Italia se blinda por el coronavirus y suspende clases y actos masivos

Italia cierra desde mañana y hasta el 15 de marzo de todos los colegios y universidades para acotar la difusión del coronavirus, que ya ha contagiado a 3.089 personas y causado la muerte de 107, según el decreto aprobado hoy por el Gobierno.



Estas son algunas de las medidas incluidas en el decreto para contener la epidemia, vigentes hasta el próximo 3 de abril, salvo en algunos casos concretos con fecha final distinta.



1. CIERRE DE COLEGIOS HASTA MEDIADOS DE MARZO



Las lecciones en escuelas de todo grado y universidades, y las guarderías, quedarán suspendidas hasta el 15 de marzo, siempre y cuando no se desarrollen a distancia. Se excluye a los estudiantes de posgrado de la rama de medicina y formaciones de la salud.



También quedan prohibidos los viajes escolares, las iniciativas de intercambio y las salidas didácticas o guiadas.



Los colegios y universidades de Emilia Romaña, Lombardía y Véneto (norte), las regiones más afectadas, ya estaban cerrados.



2. SUSPENSIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS



Quedan suspendidos en todo el territorio nacional los eventos o conferencias del personal médico, indispensable para afrontar la crisis, para garantizar los "servicios públicos esenciales".



Asimismo se suspenden las manifestaciones, eventos y espectáculos de "cualquier naturaleza", como cine o teatro, ya sean en espacios públicos o privados, que conlleven una gran afluencia de participantes y que no permitan una separación de un metro entre las personas.



Las competiciones deportivas "de cualquier disciplina" quedan también suspendidas pero se permitirá su desarrollo "a puerta cerrada", sin público, a excepción de las "zonas rojas", los once pueblos de Lombardía y Véneto aislados.



Entre otros eventos, la Bienal de Arquitectura de Venecia ha ya comunicado que retrasa su inicio hasta el 29 de agosto.



3. CONTROLES EN LOS HOSPITALES Y CÁRCELES



Los acompañantes de personas enfermas deberán permanecen en la sala de espera de los hospitales, salvo que los médicos pidan lo contrario, para eventual posibles transmisiones del virus.



Además se deberá controlar el estado de los internados en cárceles o reformatorios para menores, con especial atención a los que procedan de las zonas del norte más afectadas por el virus.



4. NORMAS DE CONDUCTA SOCIAL



El decreto insta al personal sanitario de todo el territorio nacional a desinfectar continuamente los ambulatorios y hospitales, así como las empresas de transporte público con sus vehículos.



Los espacios de la Administración Pública deberá mostrar los carteles con las recomendaciones sanitarias personales, que además deberán ser divulgados por los alcaldes de todos los municipios.



Las empresas deberán facilitar además el trabajo telemático a sus empleados para evitar aglomeraciones, durante los seis meses que durará el estado de emergencia declarado el 31 de enero pasado.



Por otro lado, fuera de este decreto, el comité científico que asiste al Gobierno ha recomendado además no saludarse con besos ni darse la mano para tratar de frenar los contagios.



5. LAS PERSONAS MAYORES EN CASA



También se recomienda permanecer en casa y evitan los contactos sociales a las personas ancianas o con enfermedades crónicas, salvo en casos de "extrema necesidad" y, en caso de tener que salir a la calle, evitar espacios abarrotados.



6. CONTROL DE VIAJEROS A ZONAS DE RIESGO EPIDEMIOLÓGICO



Todas aquellas personas que se encuentren en Italia actualmente y hayan viajado en los últimos catorce días a una zona de riesgo epidemiológico, como Asia, deben comunicarlo al servicio de Salud de la zona en la que se encuentre.



El personal médico deben contactarle telefónicamente para recabar información precisa para valorar su riesgo de exposición.



En caso de considerar la adopción de medidas de vigilancia a esa persona, primero deben informarla, después facilitar su parte de absentismo laboral y controlar su estado de salud continuamente, si tiene fiebre u otros síntomas atribuibles al coronavirus.



7. PLAN DE ACCIÓN PARA AISLAR A EVENTUALES CONTAGIADOS



Aquellos que detecten síntomas de esta enfermedad deben advertir "inmediatamente" a su médico, ponerse una mascarilla, alejarse de otras personas y quedarse aislado en casa con ventilación natural a la espera de ser hospitalizado, si así lo requiriese.



Las autoridades sanitarias monitorizarán su estado y decidirán sobre su hospitalización en base al mismo. La gestión de cada caso estará en manos de la Delegación del Gobierno en cada región.



8. ONCE MEDIDAS HIGIÉNICAS CONTRA EL VIRUS



El decreto llama a toda la población a respetar once medidas higiénico-sanitarias para contener el avance del patógeno.



Estas son: lavarse las manos frecuentemente e instalar distribuidores de desinfectante en espacios públicos como gimnasios, farmacias o supermercados; evitar el contacto cercano con personas con problemas respiratorios, y evitar abrazos y darse la mano.



En actos sociales mantener una distancia de un metro entre personas, estornudar o toser en un pañuelo y no en la mano; evitar el uso de la misma botella o vaso repetidamente; no tocarse la nariz o la boca; no tomar fármacos antibióticos si no es con prescripción médica; desinfectar las superficies con cloro o alcohol y solo usar la mascarilla si se está enfermo o se asiste a pacientes.



- EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ANULA UN VIAJE



Mientras, el Palacio del Quirinale ha informado de que el viaje Mozambique del presidente de la República, Sergio Mattarella, programado para el 10 y 12 de marzo, ha sido aplazado.



- UN MINISTRO EN AISLAMIENTO



El ministro de Desarrollo Económico, Stefano Patuanelli, está en autoaislamiento por precaución, después de que se hubiera reunido el 25 de febrero pasado con su homólogo de la región de Lombardía, Alessandro Mattinzoli, que ha dado positivo del Covid-19.