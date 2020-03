Un fallecido en Valencia, primera muerte por coronavirus en España

La Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha confirmado la muerte de un paciente por coronavirus el pasado 13 de febrero en Valencia, un caso que se ha conocido ahora tras una investigación retrospectiva, y que es el primer fallecido en España.



Más de 150 personas están contagiadas en España por el Covid19, que preocupa especialmente en la Comunidad de Madrid, donde se registra el mayor número de casos -56 según el gobierno regional- y en Vitoria porque ha obligado al aislamiento domiciliario de un centenar de sanitarios.



En rueda de prensa, la consellera valenciana de Sanitat Universal, Ana Barceló, ha explicado que el fallecido no era joven, que sufría una neumonía grave de origen desconocido y que enfermó tras regresar de un viaje a Nepal.



El 27 de febrero, y tras decidir el Ministerio de Sanidad un cambio de criterio en la definición de los casos por el Covid19, se realizó una investigación retrospectiva de aquellas muestras que, por motivos clínicos, se tomaron de pacientes fallecidos sin causa filial.



Este hombre, que ha dado positivo en coronavirus, falleció el pasado 13 de febrero, por lo que el periodo de incubación de la enfermedad para las personas de su entorno ya ha superado los 14 días, ha comentado la consellera.



Barceló ha informado también de otro caso en la comunidad -que suma 19- y también de que los partidos Valencia Basket-Armani Milán de baloncesto y Valencia-Atalanta de fútbol se jugarán a puerta cerrada, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.



El ministro, Salvador Illa, ha aconsejado este martes celebrar a puerta cerrada los eventos deportivos en los que se espere gran afluencia de aficionados procedentes de zonas de riesgo de coronavirus, así como cancelar los congresos en los que participen profesionales sanitarios, porque son "esenciales" para hacer frente a la epidemia.



La primera recomendación, tomada conjuntamente con el Consejo Superior de Deportes y las comunidades implicadas, afecta a cuatro partidos internacionales: dos de fútbol -el Valencia-Atalanta y el Getafe-Inter de Milán, previstos para los próximos 10 y 19 de marzo- y dos de baloncesto -el de Eurocup Femenina entre el Girona y el Venezia (19 de marzo) y el que disputan el próximo viernes el Valencia y el Armani de Milán-.



Según ha declarado Illa, esta medida es "congruente con lo que han dictado las autoridades italianas", que han determinado que los eventos deportivos que tengan lugar en las regiones declaradas de riesgo (Lombardía, Piamonte, Emilia Romaña y Véneto) se celebren a puerta cerrada.



"No se entendería que en el norte de Italia se celebren a puerta cerrada y aquí no", ha justificado Illa, que hace extensivo este consejo a los eventos que tengan relación con las otras zonas de riesgo: China, Singapur, Corea del Sur, Irán y Japón.



Illa ha anunciado una segunda medida adicional: aconsejar que se suspendan todos los congresos, seminarios y encuentros de profesionales sanitarios porque "necesitamos que estén en perfectas condiciones y lo máximo disponibles posible en los próximos días".



Poco después de hacerse pública esta recomendación se ha conocido las primeras cancelaciones: el Congreso CEL de Logística Sanitaria, previsto para el miércoles y jueves en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y Ritmo 2020, un congreso sobre cardiogología que se iba a celebrar en la ciudad de Valencia en los próximos días.



Según los datos facilitados por el ministro de Sanidad, en estos momentos hay 13 personas del ámbito sanitario en proceso de aislamiento y "un número importante apartado de la asistencia, y eso no lo podemos permitir porque es una merma de personal". "Son esenciales: sobre ellos descansa la respuesta al coronavirus", ha enfatizado Illa.



Varios casos se localizan en el País Vasco, donde un centenar de sanitarios están en aislamiento domiciliario por haber tenido contacto con infectados, especialmente en la red sanitaria de Álava, donde está el "foco" del virus en Euskadi.



La consejera vasca de Salud, Nekane Murga, ha informado de la próxima incorporación de 12 médicos al equipo de vigilancia epidemiológica mediante una bolsa de trabajo abierta que no requiere de examen previo de acceso.



También ha reconocido que los contagios entre el personal médico han supuesto una merma en los centros sanitarios, aunque ha dicho que la atención está garantizada gracias a un esfuerzo organizativo y al refuerzo de médicos.



Los casos de coronavirus confirmados en España, según el Ministerio de Sanidad, se mantienen en 151 positivos -7 de ellos en la UCI- y todos con patologías previas.



La comunidad más afectada es Madrid, con medio centenar de casos, donde la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha informado a última hora de la tarde de que el número de afectados ha aumentado a 56, y que es el Ministerio de Sanidad el que debe decidir un cambio de escenario en zonas como Torrejón de Ardoz, especialmente afectada.



La presidenta madrileña, no obstante, ha declarado que las primeras restricciones recomendadas por el ministro de Sanidad relativas a grandes eventos deportivos son "por ahora suficientes".