El Gobierno rechaza los despidos de Airbus y trabajará con comunidades

El Gobierno rechaza la decisión de Airbus de despedir a 630 trabajadores en España y está dialogando con el fabricante aeronáutico para conocer de primera mano los detalles de su plan de reestructuración, ha asegurado este martes el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo trabajará en coordinación tanto con el Gobierno, como con las administraciones autonómicas y los agentes sociales, para ver cómo actuar al respecto, ha explicado, tras reunirse con los consejeros de las tres comunidades autónomas más afectadas: Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Blanco ha trasladado el total apoyo del Gobierno a los trabajadores, cuyos representantes, en una reunión simultánea con la dirección de Airbus, han conocido los detalles de los despidos por factorías. Ha subrayado que toda la negociación que se llevará a cabo hay que enmarcarla "dentro de algo mucho más amplio" cómo es el futuro de la industria aeroespacial en España.



Se trata, de cara a toda la relación que se está produciendo y se producirá con la empresa en los próximos días y semanas, poder conseguir el objetivo de que España sea en 2030 uno de los pocos países del mundo con la capacidad integral de diseñar, fabricar y comercializar un avión a nivel mundial, ha recalcado.



El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco Pérez, ha resaltado que las tres comunidades autónomas que se verán afectadas están alineadas con el Ministerio para, entre todos, ser "capaces de solventar esta situación y sobre todo fortalecer el sector aeronáutico en España a medio plazo".



"Vamos a mantener reuniones periódicas en las que el Gobierno nos informará de aquellos temas que han acordado y tiene planeado llevar a cabo y, si son medidas sensatas, vamos a apoyarlas", ha anunciado.

Velasco ha solicitado que el Gobierno “ponga sobre la mesa todos los recursos disponibles para que el impacto de los recortes laborales de Airbus sean los menores posibles”, ha informado la Consejería en un comunicado.

En este sentido, ha defendido que se articulen desde el Ejecutivo central “medidas para el fortalecimiento del sector aeroespacial, empezando por el corto plazo y complementándolas con otras a medio plazo” encaminadas a la diversificación de la línea de Defensa de Airbus hacia otras actividades de su línea civil.

Velasco ha recalcado la colaboración “leal” de la Junta de Andalucía con el Gobierno “desde la exigencia de que el impacto de las medidas adoptadas por Airbus sobre el empleo sea el menor posible”.

Según el consejero andaluz, el secretario general de Industria se ha comprometido a mantener a las comunidades afectadas informadas sobre las posibles medidas a adoptar por parte de los distintos ministerios, así como a volver a mantener una reunión en el plazo máximo de cuatro semanas.

Velasco, que la semana pasada se reunió con los sindicatos andaluces, así como con la patronal FEDEME, el clúster Andalucía Aerospace y Airbus, ha defendido crear una comisión Interterritorial entre el Estado y las comunidades donde el sector aeroespacial tiene presencia y en la que participen los ministerios implicados, los distintos gobiernos regionales y los distintos agentes del sector para " mejorar el diálogo tanto del Gobierno de España con las empresas".

Andalucía contabiliza alrededor de 16.000 empleos directos y 45.000 indirectos en el sector en el sector aeronáutico, la mayoría de alta cualificación, y Airbus tiene dos plantas en Sevilla y una en Cádiz.

La planta de Tablada, en Sevilla, la que asume una mayor pérdida en su plantilla, con un 11,6 % de la misma, lo que equivale a un total de 116 trabajadores; la de San Pablo, también en Sevilla, asumirá 100 de los 630 despidos, lo equivale a un 5,1% de su plantilla, mientras que la planta de CBC en Cádiz tendrá un total de 44 despidos, que suponen un 8,4% de sus trabajadores.

La posición de Castilla-La Mancha y Madrid

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Castilla-La Mancha, Patricia Franco Jiménez, ha agradecido al ministerio la proactividad que ha tenido en las negociaciones con Airbus y también la capacidad de convocatoria no solo con las comunidades afectadas, sino también en las reuniones que está manteniendo a nivel sindical.



"Hemos fijado una posición común las tres comunidades con Industria" y aunque la parte laboral que no compete a este Ministerio, "tenemos que trabajar para que los puestos se vean afectados lo menos posible y, por otra parte, hay que poner las luces a largo".



Ha calificado de "una magnífica noticia", el planteamiento que ha hecho Industria en la reunión de hoy para crear un grupo de trabajo interministerial porque se trata de un sector que no solo compete al ámbito industrial sino también al de la ciencia y la innovación.



Según la consejera, se han sentado unas bajes fijas en cuanto al papel de las tres comunidades y el ministerio en dicho grupo que no solo pasa por la participación de los de Ciencia y Hacienda, sino también del de Defensa.



El consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez Rasero, ha insistido en que el gobierno regional no va a aceptar ningún despido que pueda afectar a algunos de los cerca de 8.000 trabajadores que tiene Airbus en sus tres centros madrileños (Getafe, Barajas y Tres Cantos).



Ha agregado que Airbus es un consorcio participado por el Gobierno de España, por lo que éste tiene que defender los intereses del país y, en especial, sus ministerio de Industria, Economía y Defensa.



Giménez ha pedido que el Ejecutivo establezca planes de apoyo "caros y específicos" para que Airbus no reduzca su número de empleados, y que los ministerios implicados se reúnan de manera inmediata con los sindicatos y los representantes del grupo europeo.