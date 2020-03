Miles de agentes protestan ante el Congreso con máscaras

Miles de policías nacionales y guardias civiles se han manifestado este martes ante el Congreso de los Diputados en protesta por el "veto" de los partidos en el Gobierno, PSOE y Podemos, a tramitar la iniciativa legislativa popular para equiparar su salario a los de los agentes de policías autonómicas.



Los manifestantes, convocados por Jusapol, Jupol y Jucil, han cortado en varias ocasiones el cordón policial hasta llegar ante la escalinata de la Puerta de los Leones de la sede del Congreso y los agentes antidisturbios han tenido que contener diversas veces a los concentrados, que han lanzado petardos y bombas de humo y muchos de los cuales llevaban una careta de Anonymous.



Fuentes policiales han estimado que han participado en la manifesatación unas tres mil personas, que han proferido durante toda la mañana gritos en favor de sus reivindicaciones y contra el Gobierno mientras hacían sonar sirenas, bocinas y silbatos.



Mientras tenía lugar la protesta la Mesa del Congreso aceptaba la "disconformidad" del Gobierno con la tramitación de la iniciativa legislativa popular que pide la citada equiparación salarial.



Al término de la manifestación el portavoz de Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, Pablo Pérez, ha explicado a Efe que representantes de las organizaciones convocantes han mantenido durante la mañana reuniones con diputados de PP, Ciudadanos, Vox y Podemos y ha señalado que han recibido "el apoyo exclusivamente de los tres primeros".



Ante esta situación Pablo Pérez, que ha estimado que han podido participar en la protesta entre 25.000 y 30.000 personas, ha señalado: "Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para exigir esta equiparación real y total y aunque no tenemos derecho a la huelga hay más medidas a tomar contundentes que seguramente se lleven a cabo".



Por su parte, el secretario general de Jupol, Chema García, ha señalado que "es una deshonra y una falta de respeto hacia los policías nacionales, los guardias civiles y sus familiares que se vete una iniciativa legislativa popular que apoyó casi un millón de ciudadanos".



"Soy subinspector de la Policía Nacional y la diferencia con un mosso d'esquadra del mismo nivel está en unos 360 euros líquidos al mes", ha puesto como ejemplo Chema García.



Representantes de PP, Ciudadanos y Vox se han unido en distintos momentos de la mañana a la protesta y han saludado a los manifestantes.



La diputada del PP Ana Vázquez ha anunciado que su grupo va a trabajar en una ley de retribuciones de la Policía y de la Guardia Civil "que imposibilite que se siga produciendo la injusticia salarial con la Guardia Civil y la Policía Nacional respecto con los mossos d'Esquadra y con otras policías autonómicas".



"El PP es el partido que más subió el salario a la Policía y la Guardia Civil en el año 2018 y vamos a luchar desde ya para que se cumpla la tercera parte del acuerdo de equiparación, que son 247 millones", ha añadido.



Para Ana Vázquez "es muy injusto que la semana pasada el Gobierno le haya comprado la moto al independentismo catalán y le haya dado 700 millones para seguridad a Cataluña que no le correspondían".



La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho que "el Gobierno ha decidido vetar una ley que pide igualdad" y ha anunciado la presentación por parte de su grupo de una iniciativa parlamentaria para asegurar la equiparación.



Inés Arrimadas ha lamentado que el Gobierno "prometa millones al separatismo catalán mientras dice que no hay dinero para la equiparación salarial" y ha apostillado: "No se puede premiar a los que dan un golpe de Estado y a los que se saltan las leyes y lo que hay que hacer es premiar a los que nos protegen y se juegan la vida por nosotros".



El diputado de Vox Javier Ortega Smith ha señalado que su grupo parlamentario va a estudiar si los diputados de PSOE y Podemos han podido incurrir en un delito de prevaricación con el acuerdo adoptado este martes en la Mesa del Congreso para en su caso llevarlo a los tribunales.