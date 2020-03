Más de 100.000 profesores están convocados a la huelga en Andalucía

Más de 100.000 profesores de centros educativos públicos están convocados mañana en Andalucía a una huelga en la educación en protesta por el nuevo decreto autonómico de escolarización, que los sindicatos convocantes tachan de "ataque a la escuela pública".



En rueda de prensa, representantes de CSIF, ANPE, USTEA, CCOO, UGT, apoyados por la Confederación andaluza de padres y madres Codapa y por el Frente de Estudiantes, han explicado hoy los motivos de la huelga con la que exigen al consejero de Educación, Javier Imbroda, que retire dicho decreto, que se ha empezado a aplicar ya en el arranque del período de escolarización para el curso 2020/21.



Manuela Tagua, de CSIF, ha explicado que el citado decreto es un "disparo a la escuela pública" porque se mantienen la ratio de alumno por aula y como consecuencia de la bajada de la natalidad se suprimen unidades mientras que en la concertada se mantienen, por lo que, de esta manera, entienden que se prima a la concertada en detrimento de la pública.



También rechazan el artículo del decreto por el que se garantiza la libertad de elección de centros públicos y concertados siempre que exista un concertado en la localidad porque los sindicatos alegan que el 93 % de los alumnos ya va al centro que eligen y, además, creen que, igualmente, de esa forma se discrimina de forma positiva a la concertada sobre la pública.



En este sentido, Rocío Begínez, de la Federación de AMPA Sevilla nueva escuela, ha alertado de que Andalucía está imitando la política educativa de la comunidad de Madrid, donde el peso de la concertada y la pública es el mismo, con medidas para aumentar la demanda social de la concertada y así "acorralar a la escuela pública", ha denunciado.



En Andalucía el 80 % de los centros educativos son de titularidad pública y el 25 % de los alumnos van a centros privados o concertados.



También recriminan al Gobierno andaluz que no hayan contado con el consenso de la comunidad educativa y haya pasado por alto las recomendaciones del Consejo Escolar de Andalucía, que rechazó en un dictamen la discriminación positiva de la concertada frente a la pública y pidió que la demanda social se supeditara a la planificación educativa para "que no se desmonte la escuela pública", ha explicado Antonio Brea, representante de ANPE.



Asimismo, denuncian los convocantes que el decreto rompe la igualdad en relación a la libertad de elegir centro en los casos de los alumnos con necesidades educativas especiales porque se les "segrega" al tener que ir a centros donde haya recursos para ser atendidos.



Los sindicatos convocantes no descartan seguir adelante con más movilizaciones porque no creen que esta huelga "vaya a torcer la voluntad del consejero de Educación de privatizar la enseñanza", ha afirmado el representante de ANPE.



A la jornada de huelga de mañana están convocados más de 100.000 profesores de centros públicos de enseñanzas de Educación Infantil (segundo ciclo), Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato y afecta a más de 1,4 millones de alumnos, y también hay previstas manifestaciones en todas las provincias andaluzas.