Coronavirus llega a otros países de África y Oriente Medio

La expansión del coronavirus continúa y ya tocó la puerta de países que no habían registrado primeros casos de contagio y lo confirmaron este lunes: Marruecos, Arabia Saudí, Jordania y Senegal con ciudadanos procedentes de Italia o Irán, mientras que otros como Puerto Rico contemplan que su llegada es inminente.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) se mantiene vigilante pero prudente ante la situación de declarar o no la pandemia, pues el paso del virus por 71 países ya ha infectado a 90.000 personas y elevó el número de muertos a 3.200 en todo el mundo, la gran mayoría en los dos casos en China.



Los países más afectados tras el gigante asiático son Corea del Sur (4.212 casos, 476 de ellos diagnosticados en las últimas horas), Italia (1.689 casos, 561 nuevos), Irán (978 casos, 385 nuevos) y Japón (254 casos, 15 nuevos).



La velocidad de propagación del coronavirus fuera de China, en donde se originó la enfermedad en la ciudad de Wuhan, mantiene inquietos a los expertos, al tiempo que el director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, dijo que no es el momento de buscar culpables de la epidemia, sino de combatirla.



La situación epidémica, que parece no tener un alto, hizo que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidiera a las farmacéuticas que aceleren la búsqueda de una vacuna para el brote, pues no solo son las vidas en riesgo sino las afectaciones económicas a nivel mundial.



COVID-19 SE EXPANDE POR ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO



Los casos que se registraron de contagio y muerte hicieron que el virus se desplazara por Asia, Europa y América, pero el mapa virtual de Google mostró también que en África ya hay más personas que padecen el virus, luego que llegara a Argelia y Túnez.



Nigeria reportó que un ciudadano presentó los síntomas luego de que regresara de un viaje a Milán (Italia), el periplo del brote siguió a Marruecos en donde el afectado es un marroquí residente en Italia ahora ingresado en el Hospital Moulay Youssef de Casablanca.



Otro se confirmó en Senegal por infección de COVID-19, un ciudadano francés que viajó desde Francia el pasado 26 de febrero a este país africano, que se convirtió en el quinto del continente que ha registrado casos de la epidemia.



En esta oleada de contagios, Jordania y Arabia Saudí también detectaron los primeros casos: el primero, en un ciudadano saudí procedente de Irán a través de Baréin, mientras que en Jordania uno que regresó al país desde Italia hace dos semanas.



El Ministerio de Salud saudí informó en un comunicado que el contagiado no declaró a su llegada al reino que procedía de Irán, por lo que no fue sometido a evaluación médica.



ALERTA REGIONAL EN AMÉRICA



En Estados Unidos, el total de fallecidos se elevó este lunes a 6 tras 4 nuevas muertes y la situación preocupa debido a que dos de los casos fatales son de habitantes de una residencia de ancianos donde medio centenar de personas mostraron síntomas similares.



Ante las confirmaciones de presencia del virus en Ecuador (6), México (5), Brasil (2)y República Dominicana (1) la semana pasada, además de Canadá (24), en Colombia el Gobierno cambió este lunes de moderado a alto el nivel de riesgo de que llegue al país ante los más recientes contagios, pero dijo que no cerrará fronteras en donde se han confirmado casos.



"Teniendo en cuenta la evolución que ha tenido la epidemia en el mundo y en la región se ha tomado la decisión de incrementar el riesgo de moderado a alto", dijo en una rueda de prensa el ministro encargado de Salud y Protección Social, Iván Darío González.



En el caso de México, el miedo y la desinformación que desataron los primeros casos de coronavirus dejaron en las farmacias y pequeños comercios desabastecimiento de productos como tapabocas y gel antibacterial, cuya eficacia para prevenir el contagio ni siquiera está acreditada.



Mientras, en Brasil las autoridades abrieron una investigación contra la iglesia evangélica "Catedral Global del Espíritu Santo" en la ciudad de Porto Alegre que promocionó uno de sus cultos con la promesa de inmunizar a sus fieles contra el COVID-19 y otras enfermedades contra la que hay una decena de denuncias.



Por su parte, en Puerto Rico el Gobierno indicó que es "inminente la llegada del coronavirus" a la isla, por lo que podría llegar a cerrar lugares donde hay una alta concentración de personas como es el caso de los cines o conciertos, a la vez que advirtió de las consecuencias económicas negativas que podría tener.



El Ejecutivo de la isla ha convocado este lunes a los alcaldes para informales de las medidas a adoptar y de las ya tomadas.



UN CONTAGIO ECONÓMICO



Las consecuencias económicas continúan in crescendo y parecen no parar en especial en la cancelación de vuelos por parte de varias aerolíneas a destinos como Milán (Italia).



A pesar de que la bolsa de Nueva York cerró con fuertes ganancias este lunes y el Dow Jones de Industriales subió un 5,9 %, animado por las expectativas de que la Reserva Federal y otros bancos centrales actúen para mitigar los efectos del coronavirus sobre la economía global, los eventos que engloban la economía mundial marcan pérdidas.



La aerolínea British Airways anunció la cancelación de cientos de vuelos a Nueva York, Italia, Francia, Austria, Bélgica, Alemania, Irlanda, Suiza y Albania entre el 16 y el 28 de marzo, debido a una caída de la demanda ante la propagación de la enfermedad.



Decisión que también tomó Latam Brasil al suspender, de forma temporal, sus vuelos entre Sao Paulo y Milán, debido a la propagación del COVID-19.



Además, el Salón Mundial del Turismo de París, que debía celebrarse del 15 al 18 de marzo e iba a congregar a más de 100.000 personas, anunció que no abrirá su edición de este año a causa de la prohibición por el Gobierno francés de cualquier evento con más de 5.000 personas en un recinto cerrado.