Buttigieg y Klobuchar anuncian su apoyo a Biden

Los ex aspirantes demócratas a la Casa Blanca Pete Buttigieg y Amy Klobuchar anunciaron este lunes, en la víspera del decisivo supermartes, su apoyo al exvicepresidente Joe Biden, que se erige así como el candidato de consenso del aparato del partido.



Buttigieg suspendió el domingo su campaña, mientras que Klobuchar lo hizo este mismo lunes.



La decisión de estos dos candidatos moderados reconfigura el tablero de las primarias demócratas a las pocas horas del supermartes y busca consolidar la figura de Biden para hacerle frente al aspirante del ala izquierda del partido Bernie Sanders.



La división que existía en el campo moderado hacía temer en el aparato del partido que Sanders lograse una mayoría suficiente de delegados este supermartes que hubiese hecho casi inevitable su elección como candidato demócrata en las elecciones de noviembre frente al republicano Donald Trump.



Biden recibió el apoyo de Buttigieg y Klobuchar en el estado de Texas, el segundo más grande del país y que la campaña de Biden ha hecho prioritario después de que la victoria de Sanders en California -el más grande- se dé casi por hecha.



Buttigieg apareció junto al exvicepresidente en un acto en Dallas en el que oficializó su apoyo. "Necesitamos una política de la decencia, una política que recupere la dignidad (...) Eso es lo que Joe Biden ha estado practicando toda su vida ", afirmó.



Biden, por su parte, agradeció a Buttigieg el apoyo y dijo estar "absolutamente seguro de que con una mayor exposición de Pete a la nación, no hay limites a lo que este hombre puede hacer".



El exalcalde de South Bend (Indiana) pasó de ser un desconocido para la mayor parte de estadounidenses a quedar primero en los caucus de Iowa y disputarle a Sanders la victoria en Nuevo Hampshire.



Sin embargo, la llegada de las primarias a estados más diversos racialmente como Nevada y Carolina del Sur le relegó a posiciones traseras.



El apoyo de Buttigieg no fue el único que recibió Biden. Horas después de anunciar este mismo lunes que suspendía su campaña, Klobuchar apareció sobre el escenario de un mitin del exvicepresidente en Dallas.



"No puedo pensar en una mejor forma de terminar mi campaña que unirme a la suya", dijo la senadora.



La decisión de Klobuchar es particularmente sorprendente porque se anuncia la víspera de las elecciones primarias en su estado, Minesota, donde las encuestas la situaban como ganadora.



Además de Klobuchar y Buttigieg, Biden también recibió este lunes el apoyo del excandidato y ex congresista texano Beto O'Rourke, quien había dicho días pasados que no tenía intención de decantarse por ningún candidato, según medios estadounidenses.



Otras tantas figuras próximas al aparato del partido anunciaron este lunes su apoyo, como el senador por Nevada Harry Reid o el exastronauta y candidato al Senado por Arizona Mark Kelly.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó que los demócratas "están organizando un golpe contra Bernie".



"El loco de Bernie va a volverse aún más loco cuando se entere de lo que están haciendo", dijo Trump durante un mitin en Carolina del Norte, que también vota este supermartes.



Además de Sanders y Biden, siguen en la contienda demócrata el multimillonario Michael Bloomberg, la senadora Elizabeth Warren y la congresista Tulsi Gabbard.