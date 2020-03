Coronavirus: los besamanos se mantienen aunque no son "recomendables"

La coordinadora del Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus, Inmaculada Salcedo, se ha mostrado contraria a la suspensión de los besamanos y besapiés habituales en los cultos cofrades pero sí ha puntualizado que, desde el punto de vista sanitario, no son “recomendables”. Salcedo mantiene así la línea manifestada por Fernando Simón, director del centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, que ha descartado la suspensión de estos eventos pero sí ha incidido en la necesidad extremar las medidas de higiene para evitar la propagación del virus.

Salcedo, en una entrevista en Canal Sur Radio, se ha mostrado partidaria de mantener los eventos que supongan aglomeración de personas, aunque ha reiterado que hay que mantener unas mínimas precauciones de higiene, ya que el virus se transmite por las gotas de fluidos que se expulsan al toser, o estornudar. En este sentido, tampoco se ha mostrado partidaria de sus pender los besamanos y besapiés tradicionales en el mundo cofrade, si bien ha apuntado que "como profesional, todo lo que conlleve contacto de manos y gotas expulsadas, no es recomendable pero sin interrumpir eventos".

En el mismo sentido se ha pronunciado el director del centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ha apuntado que "ahora mismo no se propone suspender ningún evento", aunque sí ha reconocido que está "sobre la mesa" la restricción de eventos deportivos, por ejemplo de partidos de fútbol entre equipos españoles e italianos, donde se está registrando el brote más grande en Europa.

Sobre otros eventos masivos, ha insistido en que España se mantiene en la fase de contención a nivel general, por lo que "no se recomienda suspender eventos sociales" aunque hay "medidas lógicas que se tienen que tomar a título colectivo e individual. Pediría que cualquier persona con sintomatología respiratoria no acudiera a eventos masivos. Se pueden tomar medidas muy lógicas y muy sensatas como higiene de manos o tratar de no toser a la gente de alrededor", ha defendido Simón.

En espera de las indicaciones del Ministerio de Sanidad se mantienen, por ejemplo, las cofradías sevillanas, cuyo Consejo General de Hermandades y Cofradías mantiene un discreto silencio, que sólo romperían si existen una medida expresa que les afecte desde el ámbito sanitario.

El que sí ha decidido evitar cualquier tipo de contagio es el Ayuntamiento de Girona, que ha precintado la escultura Cul de la Lleona, siguiendo las recomendaciones del Servei de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SVEC), para evitar el contagio de coronavirus.



La tradición apunta que los visitantes o turistas llegados a la ciudad deben besar la escultura al pasar junto a ella si quieren volver a ella o que "no se puede ser vecino" de Girona quien no la bese. El ayuntamiento ha procedido a limpiarla antes de precintarla, ha informado la alcaldesa Marta Madrenas en las redes sociales.



Quien se ha mostrado tranquilo es el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que ha asegurado se siente "tranquilo con la indicaciones que está dando la autoridad sanitaria y creo que cualquier persona que tome decisiones desde el punto de vista del turismo ahora mismo, con la información a su alcance, no debe tener temor alguno ni para venir a Sevilla ni a otras ciudades en las cuales, aún habiendo algunos casos, no tienen ningún otro tipo de nivel de riesgo que haga cancelar un viaje".

Prevención y cautela, ha recomendado Espadas, para apuntar que "no hay razones que justifiquen un planteamiento y un escenario distinto", sin descartar que, si cambia, se adoptarán las medidas oportunas.

Quien sí se ha visto influenciado por el coronavirus es el Comité Ejecutivo Ampliado de la Unión de Médicos Especialistas Europeos (UEMS), que ha decidido aplazar la Conferencia de Sevilla, prevista para los próximos días 6 y 7 de marzo, para proteger a los participantes, ante la evolución del nuevo coronavirus, no sólo por el peligro de contagio sino ante el riesgo de permanecer en cuarentena en un hotel durante dos o tres semanas, si se diagnostica algún caso entre los participantes en la Conferencia.