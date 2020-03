La expansión del coronavirus se acelera, principalmente en Europa

La expansión del coronavirus se está acelerando en las últimas horas, sobre todo en Europa, donde en Alemania se han duplicado los contagios en un día y en Italia son ya 34 los fallecidos y hay 528 infectados más que hace 24 horas.



Según el último balance de Protección Civil de Italia, desde ayer sábado han muerto cinco personas por COVID-19 y son ya 34 los fallecidos, mientras que los contagiados suman 1.577, 528 más que en el último recuento.



También hay 83 personas que se han curado (33 más que el sábado), por lo que el número total de contagios en Italia es hasta ahora de 1.694 personas.



De los que están enfermos, la mitad se encuentra en aislamiento domiciliar porque o no tienen síntomas o son muy leves, mientras que el 41 % están hospitalizados y sólo 140 enfermos recibe cuidados intensivos, el equivalente al 9 % a los pacientes totales.



SE DISPARA EL NÚMERO DE CONTAGIADOS EN ALEMANIA



En Alemania, el número de casos confirmados de coronavirus casi se ha duplicado en las últimas 24 horas, pasando de 66 el sábado a 129 hoy.



Los contagios en Alemania son en su mayoría leves o asintomáticos, informó el Instituto Robert Koch, competente en la materia.



En Francia, donde ha habido dos muertos, el número de contagiados ha pasado de 100 a 130 en las últimas 24 horas, mientras en España el número de afectados ronda las 80 personas.



Luxemburgo ha confirmado un primer caso de contagio y otro ha sido detectado en Bélgica. En Holanda hay ya al menos diez casos, 14 en Austria y tres en la República Checa.



ENTRE LOS CONTAGIADOS DE ESPAÑA ESTÁ LUIS SEPÚLVEDA



Entre los contagiados de España está el escritor chileno Luis Sepúlveda, que reside en este país.



Este hecho se ha conocido porque la Dirección General de Salud (DGS) de Portugal ha contactado a las autoridades españolas después de que se confirmase que uno de los positivos por coronavirus hospitalizados en España era Sepúlveda, quien visitó la semana pasada el norte de Portugal para participar en unas conferencias.



Las autoridades portuguesas se mantienen en contacto con sus homólogas españolas y están buscando todos los contactos próximos que mantuvo el escritor chileno en Portugal, donde participó en el festival literario Correntes d'Escritas, celebrado en Póvoa de Varzim.



Por ello, solicitaron que las personas que estuvieron con Sepúlveda y su esposa -que presenta un cuadro febril pero sin diagnóstico confirmado- a menos de un metro de distancia, en espacios cerrados o en el mismo coche, que hayan convivido con ellos o que les hayan prestado cuidados sanitarios se pongan en contacto con las autoridades.



Portugal no tiene ningún caso confirmado de Covid-19, según el boletín epidemiológico del sábado, el último emitido por la DGS.



AUMENTA LA PREOCUPACIÓN EN IRÁN



Irán se ha convertido en el tercer país con mayor número de nuevos contagios, tras Corea del Sur y la provincia china de Hubei, donde se originó la epidemia.



En ese país han muerto ya 54 personas, once de ellas en las últimas 24 horas, y se han confirmado 385 nuevos contagios, según cifras proporcionadas por el portavoz del Ministerio de Salud, Kianush Yahanpur.



Para frenar el avance del virus, las autoridades han decidido cerrar las escuelas y las universidades, así como suspender eventos deportivos, culturales y religiosos y reuniones gubernamentales o del Parlamento.



La última medida, que entró en vigor esta jornada, es la reducción de la jornada laboral en las oficinas gubernamentales y los bancos estatales de Teherán.



COREA DEL NORTE ACTIVA MEDIDAS DE PREVENCIÓN



Corea del Sur anunció este domingo que ha confirmado 586 casos más, lo que ha aumentado hasta 3.736 el número total de contagios detectados en su territorio, donde han muerto 18 personas.



Mientras, Corea del Norte sigue sin reportar un solo caso de coronavirus tras activar medidas de prevención muy estrictas.



Hoy el régimen anunció que ha puesto a 3.900 personas en observación médica debido a que muestran síntomas similares a los que provoca el virus, lo que eleva el número de pacientes bajo vigilancia en el país a unos 7.000 y hace temer que el patógeno puede haber logrado esquivar los bloqueos implementados.



Se estima que Corea del Norte recibió en 2019 una cifra récord de turistas chinos -en torno a unos 350.000, el 95 % del total-, lo que habría supuesto unos 175 millones de dólares (158 millones de euros).



CHINA QUIERE AHORA PROTEGERSE CONTRA LA "IMPORTACIÓN" DEL VIRUS



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), China sigue acaparando el 93 % de los infectados.



No obstante, la prioridad del Gobierno chino, el país donde se originó la epidemia de COVID-19, es ahora "protegerse contra la importación" de contagios desde otras naciones, tras cuatro días consecutivos con más nuevos casos del coronavirus detectados fuera del país que en China.



El rápido aumento de casos en países como Japón, Corea del Sur, Italia o Irán ha provocado temores en China de que la "importación" de personas infectadas por el coronavirus eche por tierra los avances de las últimas semanas en la lucha contra la epidemia.



En una rueda de prensa celebrada el sábado, el director general del Departamento de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cui Aiming, aseguró que Pekín "seguirá de cerca la situación internacional de la epidemia y que, por supuesto, consideraremos la posibilidad de reducir algunos viajes transfronterizos innecesarios".



Hoy se registraron en la capital, Pekín, dos casos "importados" de otros países, aunque no se especificó su procedencia.



AUSTRALIA CONFIRMA LA PRIMERA MUERTE



El Gobierno de Australia confirmó este domingo la primera muerte en su país causada por el coronavirus, la de un hombre de 78 años que fue evacuado la semana pasada del crucero Diamond Princess anclado en cuarentena en Japón.



Mientras, en América sigue habiendo una muerte en Estados Unidos, aunque se ha registrado hoy un fallecido en Brasil que podría ser por el Covid-19, pero no está confirmado.



Tres casos de coronavirus (COVID-19) fueron confirmados este domingo en las islas caribeñas de San Bartolomé y San Martín (parte francesa), según dio a conocer en un comunicado la Agencia Regional de Salud (ARS, en francés).



VIGILANCIA FRONTERIZA COMO FORMA DE COMBATIR EL VIRUS



A raíz de la muerte confirmada, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este domingo que los viajeros procedentes de "ciertos países de alto riesgo" por el coronavirus serán sometidos a controles al embarcar y al llegar a EE.UU., una medida que podría afectar a quienes viajan desde partes de Europa y Corea del Sur.



Trump no dio más detalles, pero la Casa Blanca está "en conversaciones con países europeos y con Corea del Sur" para implementar próximamente esos controles, dijo a Efe la portavoz del vicepresidente estadounidense Mike Pence, encargado por Trump para encabezar la respuesta de su Gobierno al coronavirus.



Esa portavoz, Katie Miller, aclaró que Italia está entre los países europeos con los que dialoga la Casa Blanca y no descartó que las medidas puedan extenderse en algún momento a los pasajeros procedentes de España, a pesar de que el impacto del COVID-19 es mucho menor que en el territorio italiano.



Trump ha prohibido ya completamente la entrada a los viajeros extranjeros que hayan visitado China en los últimos 14 días y este sábado extendió ese veto a quienes hayan pasado por Irán en ese mismo periodo.



Por su parte, Hungría ha anunciado este domingo que ha dejado de aceptar solicitudes de asilo en las zonas de tránsito que acogen refugiados junto a las fronteras sureñas del país debido al temor a importar casos de coronavirus.



"Existe el peligro de que entre los migrantes que llegan a las fronteras húngaras haya gente con el coronavirus", dijo György Bakondi, consejero de Seguridad Interna de la jefatura de Gobierno, citado por el diario digital "hvg". "Por ello suspendemos, por tiempo indefinido, la aceptación de nuevas personas en las zonas de tránsito", añadió.



PUTIN, PREOCUPADO POR EL PETRÓLEO



El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió hoy del impacto del coronavirus en la economía mundial y, en particular, en el mercado de petróleo en una reunión extraordinaria con las principales petroleras del país.



"Las consecuencias negativas ya se han dado a conocer, afectan a todo el sistema de relaciones económicas mundiales, prácticamente a todos los Estados, dada la enorme interdependencia e interrelación entre las economías que existe en la actualidad", dijo Putin.



Putin reunió hoy, además de a los ministros de Finanzas y Energía, y a la jefa del Banco Central, a los presidentes de las principales petroleras rusas: Rosneft, Lukoil y Gazprom Neft.



SIGUEN LOS CIERRES Y CANCELACIONES POR EL VIRUS



Las autoridades holandesas han ordenado este domingo cerrar un hospital de la ciudad de Gorinchem, en el centro de Países Bajos, por precaución después de la presencia allí, durante una semana, de una mujer gravemente enferma contagiada con el coronavirus.



En París, el Museo del Louvre no abrió este domingo porque sus empleados, preocupados por la epidemia de coronavirus, se acogieron a su derecho de no trabajar ante una situación de peligro.



La Liga Árabe ha decidido posponer su cumbre anual de jefes de Estado, prevista para este marzo en Argelia, hasta el próximo junio debido al coronavirus, del que se han detectado esta semana dos casos en el país del norte del África.



Y la reunión entre el papa Francisco y 2.000 jóvenes en la ciudad italiana de Asís, titulada "The Economy of Francesco", prevista inicialmente para marzo, ha sido pospuesta hasta noviembre como medida de prevención por el coronavirus, que ha causado en Italia más de 1.500 contagiados y 34 muertos.