En Alemania se dispara el contagio y sigue aumentando en Italia

El número de casos confirmados de coronavirus en Alemania se disparó este domingo llegando a 117, frente a los 66 que se habían contabilizado hasta el sábado, mientras en Italia, el país más afectado de Europa, siguen aumentando los contagios y este domingo el país ha registrado al menos cuatro nuevos infectados.



Los contagios en Alemania en su mayoría leves o asintomáticos, se han detectado en 9 de los 16 estados federados del país, informó el Instituto Robert Koch, competente en la materia.



El viernes se canceló la feria internacional de turismo de Berlín (ITB), la mayor del mundo del sector, que tenía previsto abrir el próximo día 4 con la participación de más de 10.000 empresas de 180 países. Desde entonces se han suspendido varios grandes eventos, ferias y congresos en distintos puntos del país.



En Italia, el último balance oficial de Protección Civil en Italia es del sábado y entonces el país tenía 29 fallecidos, 1.049 enfermos y 50 personas curadas, pero a falta de la actualización de este domingo, la región de Friuli-Venecia Julia (norte) ha informado de cuatro nuevos casos.



Se han prolongado el cierre de las escuelas de las regiones de Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña -las más castigadas- hasta el 8 de marzo, mientras que en Piamonte está previsto que reabran el miércoles.



El ministro de Economía italiano, Roberto Gualtieri, ya ha dejado claro que el país pedirá una mayor flexibilidad a Bruselas para poder aumentar el déficit de 2020 -el previsto en septiembre calculaba que iba a ser del 2,2 % del producto interior bruto italiano (PIB)- ya que Italia considera que está viviendo una situación particular que exige un mayor gasto público.



Para mitigar el impacto económico que sufrirá el país como consecuencia de este virus, que se originó en la ciudad china de Wuhan, el Ejecutivo planea aprobar un paquete de ayudas de 3.600 millones de euros, el equivalente al 0,2 % del PIB, destinado a empresas y trabajadores.



El COVID-19 está provocando que se suspendan algunos eventos culturales y deportivos, y la Euroliga ha anunciado que el AX-Milán-Real Madrid, de la fase regular de la máxima competición europea de baloncesto, y el Brescia-Reyer Venecia, de la Eurocopa, previstos para esta próxima semana,se jugarán a puerta cerrada.



AL MENOS 73 CONTAGIOS EN ESPAÑA



En España, hay ya al menos 73 contagios, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, de los que nueve son personas sin origen ni "vínculo" identificado.



Castilla-La Mancha ha detectado su primer caso, un hombre de 62 años que está ingresado en el Hospital Universitario de Guadalajara.



Extremadura cuenta ya con cuatro nuevos casos, cuatro varones con edades comprendidas entre los 19 y 58 años, tres de ellos están en aislamiento domiciliario.



Madrid es la comunidad autónoma con mayor número de casos, al menos 15.



Luxemburgo ha confirmado un primer caso de contagio de coronavirus en un hombre de unos cuarenta años que había pasado unos días en Italia y que regresó a través del aeropuerto de Charleroi (sur de Bruselas), donde se ha activado un centro de crisis.



Un hombre repatriado de la ciudad china de Wuhan es el primer caso de COVID-19 en Bélgica, país en el que se han examinado 325 muestras. En Holanda hay ya al menos 10 casos.



Austria ha confirmado este domingo 4 nuevos casos de contagio de coronavirus, lo que eleva a 14 el total de personas a las que se les ha diagnosticado la enfermedad COVID-19 en la república alpina, informó la agencia austríaca APA.



Finalmente, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, ha anunciado este domingo el primer caso de coronavirus en el país del Cáucaso, un hombre de 29 años que regresó el 28 de febrero de un viaje con su esposa a la vecina Irán. Los médicos han indicado que su estado es satisfactorio, no tiene fiebre y que su esposa no ha contraído el coronavirus.



Mientras en Rusia el presidente Vladímir Putin ha advertido del impacto del virus en la economía mundial y, en particular, en el mercado del petróleo.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), China sigue acaparando el 93 % de los infectados.



EL MUSEO DEL LOUVRE CERRADO



En Francia, el Museo parisino del Louvre no ha abierto sus puertas este domingo como medida de precaución ante el coronavirus, que ya ha dejado 100 casos en el país.



En Roma, la Embajada de Francia ha pedido que la Iglesia de San Luis de los Franceses cierre sus puertas hasta nuevo aviso, después de que un cura que hasta hace poco vivió en Italia haya dado positivo en coronavirus en París.