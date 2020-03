Biden gana las primarias demócratas de Carolina del Sur

El ex vicepresidente estadounidense Joe Biden ganó este sábado las primarias demócratas en Carolina del Sur, según las proyecciones que dieron los principales medios de comunicación nada más cerrar las urnas en ese estado del sureste de Estados Unidos.



Un fuerte apoyo entre la población afroamericana del estado granjeó a Biden su primera victoria hasta ahora en las primarias demócratas, un triunfo en el que ex vicepresidente confía para relanzar su campaña presidencial.



"Nuestra remontada total empieza en Carolina del Sur", dijo Biden en un mitin este sábado, antes de que cerraran las urnas.



El que fuera vicepresidente con Barack Obama (2009-2017) necesitaba desesperadamente una victoria después de sus tres derrotas consecutivas en Iowa -donde quedó cuarto-, Nuevo Hampshire -terminó el quinto-, y Nevada, donde logró un segundo puesto.



Su victoria en el primer estado del sur en votar podría darle un impulso de cara al decisivo supermartes que se celebra el próximo 3 de marzo, y que repartirá un alto número de delegados en quince territorios, entre ellos algunos muy poblados como California y Texas.



Según la encuesta a pie de urna de la cadena NBC News, Biden recibió el 60 % de los votos de los demócratas afroamericanos que acudieron a votar en Carolina del Sur, muy por delante de su principal rival, el senador Bernie Sanders, que solo logró el 17 % de los apoyos de ese sector demográfico.



Biden también obtuvo el respaldo del 55 % de los votantes que se describían como moderados o conservadores, de acuerdo con el sondeo de NBC News.



El presidente estadounidense, Donald Trump, no tardó en reaccionar a la noticia en un tuit, poco después de pronosticar en un discurso que Biden ganaría esas primarias.



"La victoria del Adormilado Joe Biden en las primarias demócratas de Carolina del Sur debería suponer el fin de la broma de campaña de Mini Mike Bloomberg", escribió Trump en referencia a uno de los rivales de Biden en las primarias.



"Tras la peor actuación de la historia en un debate presidencial, Mini Mike ahora está partiendo por la mitad los muy pocos votantes que tiene Biden, quitándole muchos", opinó.