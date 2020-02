25 años tras el asedio de Sarajevo los asesinatos de niños, impunes

Un cuarto de siglo después del fin del asedio de Sarajevo (el 29 de febrero de 1995) que causó la muerte de unos 1.600 niños en la capital bosnia, sus padres siguen luchando por conseguir justicia por estos crímenes, impunes hasta ahora.



"Todavía no ha sido presentada ninguna denuncia por los niños asesinados", aseguró Fikret Grabovica, presidente de la llamada "Asociación de Padres de los Niños Asesinados del Sarajevo Asediado".



"Llevamos años escuchando diferentes promesas de que los crímenes contra los niños serán procesados, pero hasta el momento no ha pasado nada", indicó en declaraciones a Efe.



BUSCAN JUSTICIA



Irma, la hija de Grabovica, tenía once años cuando una granada, lanzada desde posiciones de las fuerzas serbobosnias que sitiaban la ciudad, acabó con su vida el 20 de marzo de 1993.



Grabovica ha presentado numerosas denuncias penales contra diferentes personas que considera responsables de este crimen.



Hace seis años, presentó una querella en cooperación con el Instituto de Investigación de Crímenes de Guerra bosnio contra un excomandante del entonces ejército yugoslavo, pero sin resultado.



"La última vez, el año pasado, hablamos con la jefa de la Fiscalía bosnia, Gordana Tadic. Nos prometieron que las cosas se moverían, y volvimos a entregar la documentación que habíamos recabado. Otra vez nada", se lamenta Grabovica, cuya historia es similar a la de otros padres que perdieron a sus hijos en el asedio.



En el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia en La Haya los denunciantes tuvieron reuniones con representantes de la Fiscalía, pero también sin resultados.



"Si eso va lento, si se prorroga, o si algo se prepara, no sé. Es posible, pero pasos concretos no hay", asegura la mujer.



Por crímenes de guerra contra civiles en Sarajevo fueron condenados por la Justicia internacional el comandante serbobosnio Stanislav Galic, a cadena perpetua, mientras que el general Dragomir Milosevic cumple una condena de 33 años de cárcel.



SUFRIMIENTOS Y RESISTENCIA



Sarajevo fue bloqueado bajo fuego de la artillería y los francotiradores serbobosnios en mayo de 1992, pocas semanas tras el inicio de la guerra. El asedio duró 1.425 días. Murieron 11.541 sarajevitas, de ellos, 1.601 niños, la mayoría de entre 12 y 16 años.



Un diez por ciento de estos menores murieron a causa del fuego de francotiradores por impacto en la cabeza o el tórax, según datos del Instituto de Investigación de Crímenes de Guerra.



Según Zilha Mastalic-Kosuta, del Instituto, "el crimen contra los niños es también un crimen contra sus padres, familiares, amigos. Es un crimen de mucha más envergadura".



En una reciente conferencia celebrada en Sarajevo, Mastalic-Kosuta recordó en ese sentido la falta de alimentos, medicamentos, calefacción, y las malas condiciones de vida que causaban anemia y malnutrición entre los niños, pero también la caída de la natalidad.



La ayuda humanitaria llegaba a la ciudad por aviones de las fuerzas de paz de la ONU.



En 1993 fue construido un túnel subterráneo de 800 metros de largo que conectó la ciudad con el exterior y permitió el paso diario de unas 3.000 personas y 20 toneladas de ayuda humanitaria (alimentos, medicinas, combustible, armas, munición y otros materiales).



Durante el asedio, Sarajevo resistía también con su espíritu desafiante. En la ciudad se celebraron 180 estrenos en diferentes teatros, 170 exposiciones, diferentes festivales o 48 conciertos, en los que participaron también estrellas mundiales.



Entre otros, en los escenarios sarajevitas aparecieron cantantes de ópera como José Carreras o el director de orquesta Zubin Mehta, el cantante Bruce Dinckinson del grupo "Iron Maiden" o la mítica Joan Baez.



Durante la guerra fue fundado el Festival de Cine de Sarajevo, que se ha convertido en el mayor certamen cinematográfico del sureste de Europa.



La guerra civil bosnia que enfrentó a serbios, croatas y bosnio-musulmanes duró más de tres años y causó la muerte de casi 100.000 personas.