Cancelan la mayor feria internacional de turismo del mundo: ITB Berlín

Los responsables de la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB por sus siglas en alemán) anunciaron este viernes la suspensión del evento, considerado el mayor del mundo, que se tenía previsto celebrar entre los próximos 4 y 8 de marzo, "por la creciente expansión" del coronavirus.



A la feria tenían previsto acudir representantes de unas 10.000 empresas, procedentes de más de 180 países, y en los últimos días los organizadores aseguraron que se había dotado a la feria de personal sanitario extra por las precauciones relacionadas con el COVID-19.



"La ITB Berlín 2020 no tendrá lugar", informaron los organizadores, quienes dijeron que los Ministerios alemanes de Salud y de Economía fueron los que decidieron suspender el evento.



Además, dijeron que las autoridades del barrio de Berlín en el que se ubica la feria donde se iba a celebrar el evento habían exigido que se pudiera probar que todo participante en él no procedía de las áreas definidas como de riesgo o que podría haber tenido contacto con personas de esas zonas.



"La Feria de Berlín es incapaz de aplicar todos esos requisitos", agregaron los organizadores, que recordaron que ya habían señalado que la decisión de cancelar o no grandes eventos solo podría hacerse sobre la base de la recomendación u orden de las autoridades relevantes.



Christian Göke, director de la entidad que alberga la feria, Messe Berlin GmbH, dijo, por su parte, que "con más de 10.000 exhibidores de más de 180 países, la ITB Berlín es de importancia extraordinaria para la industria mundial del turismo".



"Asumimos nuestra responsabilidad por la salud y seguridad de nuestros invitados, exhibidores y empleados de manera muy seria", agregó Göke, quien indicó que la suspensión de la edición de este año "se había convertido en algo necesario".



Se trata de una situación que no se había dado "en los 54 años de historia de ITB Berlín", dijo, por su parte, Wolf-Dieter Wolf, presidente del comité de supervisión de Messe Berlin.



El evento berlinés está considerado la cita mundial más importante organizada en torno al turismo y es uno de los principales de Alemania.



Además, en la capital alemana concluye este fin de semana otro acontecimiento internacional de relevancia, el Festival Internacional de Cine, la Berlinale, que por el contrario ha mantenido su calendario.



El anuncio de la cancelación de la feria berlinesa sucede al que hoy mismo hizo el Salón del Automóvil de Ginebra (Suiza), que se tenía que celebrar entre los días 5 y 15 de marzo y que tuvo que suspenderse después de que las autoridades suizas tomaran medidas relacionadas con la epidemia del coronavirus.