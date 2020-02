Dos nuevos casos elevan a 8 los enfermos de coronavirus en Andalucía

Dos nuevos casos confirmados han elevado a ocho el número de enfermos con coronavirus en Andalucía, según ha informado esta tarde la Consejería de Salud y Familias.



En un comunicado, la Consejería informa de que se trata de una enfermera de Arjonilla (Jaén), de 25 años, que atendió a un paciente positivo de coronavirus en el Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), y actualmente está ingresada en una habitación de aislamiento en el Hospital Alto Guadalquivir y evoluciona favorablemente.



El segundo caso es un médico sevillano, de 58 años, que tuvo contacto con el primer paciente confirmado en Andalucía, y que se encuentra en seguimiento activo en su domicilio "con todas las garantías de seguridad y atención, tal y como dictaminan los protocolos del Ministerio de Sanidad para estos casos".



Estos casos están pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología.



Este sábado la Consejería de Salud y Familias había confirmado cinco nuevos casos de coronavirus en las provincias de Málaga y Almería, que se suman al decretado el pasado miércoles en Sevilla.



En Marbella se han detectado otros tres casos positivos, relacionados con el paciente de Sevilla.



Se trata de dos varones de 42 y 53 años respectivamente que, tras presentar episodio de neumonía, se encuentran en seguimiento activo en sus domicilios. Uno de ellos refiere contacto con ciudadanos de origen asiático no residentes en España.



A estos se suma una paciente de 81 años, con vinculación familiar con uno de los casos anteriores y que se encuentra en seguimiento activo en su domicilio.



En Almería se ha registrado un único caso, el de un paciente de 28 años residente en Milán ingresado "estable" en el Hospital Mediterráneo de la capital almeriense.



La Junta ha precisado que este varón decidió "por propia" voluntad regresar a su domicilio donde se encontraba en seguimiento activo; tras presentar episodio de fiebre acudió al centro hospitalario, donde se le realizaron análisis y se decretó su ingreso hospitalario.



El último positivo es el de una mujer de 55 años que ha viajado recientemente a Emilia-Romagna (Italia), reside en Fuengirola (Málaga) y no tiene relación con los casos anteriores. Tras presentar sintomatología y dar positivo en los análisis, se encuentra en seguimiento activo en su domicilio.



Por su parte, el paciente de 62 años ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y diagnosticado desde el pasado miércoles, presenta buena evolución clínica y no ha presentado fiebre en las últimas 24 horas, y se ha producido desaparición de la disnea.