15 casos de coronavirus, tres de ellos contagiados en España

Sanidad ha confirmado este jueves dos nuevos casos de contagio por coronavirus en Madrid que corresponden a personas que no han viajado fuera de España y uno de ellos se encuentra en estado grave, por lo que ascenderían a tres los contagios producidos en España.



Estos dos casos y un tercero notificado esta mañana en Barcelona, una mujer de 22 años que estuvo en Milán (Italia), elevan a 15 los casos de coronavirus hospitalizados en España, de los que 12 se habrían contagiado en su paso por Italia.



Los dos nuevos casos de Madrid están ingresados en el Hospital de Torrejón de Ardoz desde hacía días, y uno de ellos, un hombre de 77 años, había sido hospitalizado por neumonía el pasado 15 de febrero y se encuentra en estado grave, según la directora general de Salud Pública de Madrid, Yolanda Fuentes.



El segundo paciente, de 50 años, está hospitalizado desde el pasado lunes, día 24, también con neumonía, y está estable.



Aunque ninguno de ellos había viajado a zonas de riesgo, los dos dieron positivo anoche por coronavirus tras la aplicación del protocolo que exige analizar los casos de neumonía en los que no se haya tipificado el virus.



El tercer caso sería el de un hpmbre de 62 años que tampoco había viajado a esas zonas y que está hospitalizado en Sevilla, donde siguen evaluando su entorno por si apareciera algún caso, ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Seguimiento y Evolución del Coronavirus.



Simón ha concretado que esta mañana hay 12 pacientes que se han infectado en Italia y otros tres en los que no se ha identificado vínculo (los dos de Madrid y el Sevilla).



"Estamos en escenario de contención, a priori no tenemos trasmisión comunitaria descontrolada y no tenemos entradas masivas de casos importados que pudiera implicar una trasmisión amplia", ha valorado Simón, por lo que se mantienen las actuales medidas.



Se sigue muy de cerca el caso de Sevilla, del que han pasado ya varios días y no han aparecido otras personas de la comunidad andaluza con síntomas, antes de decidir si supone "un problema de salud público".



Ante la duda, este experto es partidario de "sobreactuar antes de que nos llegue a superar", y ha insistido en que se mantiene el escenario de contención porque "no se ha detectado transmisión comunitaria descontrolada".



"Tenemos que ir con mucho cuidado y valorar hora a hora cómo evoluciona la situación tanto fuera de España como en nuestro país y, ante cualquier modificación de la apreciación del riesgo o cambio de las medidas, les informaremos", ha insistido.



El responsable sanitario ha explicado los escenarios teóricos si se llegara a casos de transmisión comunitaria y que afectara a grupos de personas como reducir aglomeraciones, aunque ha destacado que "ahora no son necesarias ninguna de esas medidas y hablar de esos escenarios puede inducir a equivocación de la población".



Respecto a los cinco españoles que se encontraban en la ciudad china de Wuhan, epicentro de la epidemia del coronavirus, y que llegan este jueves a Madrid, ha dicho que aparentemente están sanos y que seguirán la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.