Bouygues advierte a Francia ante la decisión que tome sobre Huawei

El presidente y consejero delegado del grupo francés Bouygues, Martin Bouygues, ha advertido al Gobierno francés de que no tolerará una decisión sobre el uso de equipamiento del fabricante chino de telecomunicaciones Huawei en el despliegue de redes 5G que tenga un "impacto financiero negativo" o genere una situación de "desventaja competitiva" entre operadores.

Les recuerdo que tenemos a Huawei en las redes fijas de los cuatro operadores franceses y que es una parte importante de sus instalaciones, aunque nadie habla de eso

En la presentación de los resultados de 2020, recogida por 'Les Eechos', Bouygues ha indicado que el Estado francés debe adoptar las decisiones que le convengan dentro de sus competencias y los operadores, como el que forma parte de su grupo, Bouygues Telecom, tendrán que respetarlas.

Sin embargo, ha agregado que, como presidente del grupo Bouygues, debe asegurarse, por un lado, de que no se produzca un "impacto financiero negativo" debido a decisiones que no les corresponde adoptar a ellos, y, por otro, que no se crea "una desventaja competitiva".

Bouygues Télécom es, junto con SFR, uno de los operadores con red propia del mercado francés que utilizan actualmente el equipamiento del fabricante chino en sus redes móviles, por lo que están pendientes de la decisión que adopte la Agencia Nacional de Seguridad de Sistemas de Información francesa respecto al empleo de Huawei en los despliegues de 5G.

En este contexto, Bouygues ha advertido de que no se puede cambiar de un proveedor de equipos de 4G a otro distinto para el 5G, ya que es necesario el mismo equipamiento en las mismas zonas. Así, ha añadido que, si fuera el caso, tendría un impacto en los costes y en el retraso en el despliegue que "distorsionaría la competencia entre operadores" por razones que no les competen a ellos.

El consejero delegado de la operadora ha rehusado, no obstante, detallar las consecuencias financieras que tendría una prohibición de Huawei y se ha limitado a señalar que una red móvil eficiente en Francia cuesta entre 8.000 y 10.000 millones de euros.

"Les recuerdo que tenemos a Huawei en las redes fijas de los cuatro operadores franceses y que es una parte importante de sus instalaciones, aunque nadie habla de eso. También hay Huawei en futuros coches de PSA, así como Ericsson y Nokia, muchos ... ¿Dónde se detiene la cosa?", ha incidido.

SE RESERVA "TODAS LAS OPCIONES"

En este contexto, Bouygues ha defendido que sería una "buena idea" revisar las condiciones de la subasta de espectro del 5G que se celebrará en abril en caso de que Huawei sea excluido y, preguntado por la posibilidad de denunciar al Estado si se prohíbe el equipamiento de Huawei, ha indicado que de momento "están hablando como personas civilizadas".

A este respecto, el consejero delegado adjunto de Bouygues Télécom, Didier Casas, ha precisado posteriormente a los periodistas que el grupo se reserva "todas las posibilidades", incluida la de presentar posibles recursos para "preservar sus derechos".

Por otro lado, el presidente ha recordado que Bouygues Telecom "casi murió por serias dificultades" tras concederse las licencias de 4G, que supuso la entrada al mercado de Free. "No quisiera que este fuera el caso nuevamente. Obviamente nos encargaremos de eso", ha apostillado.