La Junta compartirá sede en Cataluña con federaciones de andaluces

El Gobierno andaluz estudia compartir la sede que abrirá pronto en Cataluña con las federaciones de andaluces y servirá también de sede para la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC) y para la Federación Andaluza de Comunidades (FAC).



En una comparecencia ante una comisión parlamentaria para informar sobre la apertura de una delegación de la Junta de Andalucía en Cataluña, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha explicado que dicha oficina atenderá a la comunidad andaluza de más de un millón de habitantes que viven allí y servirá como foco de atracción de inversiones.



Tras aclarar que "no es una embajada", ha asegurado que "no va contra nadie, sino a favor de muchos como los andaluces que lo reclaman y de los intereses empresariales porque Cataluña es un centro de negocios importante a nivel mundial y es una oportunidad para captar inversiones, así como a favor de los emprendedores y de la cohesión de España".



Bendodo, que ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Andalucía obliga a atender a los andaluces en el exterior, ha señalado que Cataluña cuenta con un tejido asociativo muy dinámico, que no sólo organiza actividades en la comunidad autónoma, “sino que se esfuerzan en mantener el vínculo de sus descendientes con nuestra tierra y con la propia Junta de Andalucía”.



El titular de Presidencia ha recordado que la presencia institucional de Andalucía en Cataluña no es nueva y existen antecedentes desde 1992 a través de distintas fórmulas, si bien el enfoque que le quiere dar el gobierno andaluz es diferente.



En estos momentos se está buscando un nuevo local para atender a los andaluces que viven en Cataluña, “la región del mundo con la mayor concentración de andaluces fuera de Andalucía”, ha explicado Bendodo.



La portavoz de Adelante Andalucía, Ana Naranjo, ha recordado al Gobierno que cuando el PP estaba en la oposición acusaban al anterior Ejecutivo de "despilfarro" tener una oficina abierta en Cataluña y, sin embargo, "ahora la ven como una oportunidad" y le ha pedido que no la use como un "ariete para confrontar con el Gobierno central y con otras comunidades porque no quieren que se use este tierra para ese objetivo" partidista".