Hacienda incluye en la senda de déficit el techo de gasto para 2021

El Ministerio de Hacienda ha aprovechado la tramitación de la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2021-2023 para incluir el techo de gasto de 2021, que será de 131.437 millones de euros, un 3 % superior a lo establecido para este año (127.609 millones de euros).



De esta manera, si el acuerdo de Consejo de Ministros es aprobado en el Senado -después de haber logrado el aval del Congreso de los Diputados este jueves-, el Gobierno podrá presentar el proyecto presupuestario de 2021 sin necesidad de trámites previos.



El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves dos acuerdos de Consejo de Ministros, uno relativo a los objetivos de estabilidad y techo de gasto para 2020 y otro de objetivos de estabilidad para el periodo 2021-2023 y límite de gasto no financiero para 2021.



De esta manera, el Ejecutivo ha planteado al mismo tiempo dos techos de gasto, para 2020 y 2021, algo insólito dado que ni siquiera están presentados los presupuestos de 2020.



El texto del acuerdo del Consejo con el techo de gasto para 2021 especifica que "la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que el acuerdo del objetivo de estabilidad incluirá el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el próximo ejercicio".



Habitualmente, el Gobierno presenta los objetivos de estabilidad y techo de gasto del año siguiente en el verano para, una vez aprobados, plantear el proyecto presupuestario en septiembre.



En este caso, se cumple el trámite habitual -aunque no los plazos, que se han demorado por la falta del Gobierno- para el año 2020, pero se adelanta para 2021, lo que permitirá al Ejecutivo presentar directamente el proyecto para las cuentas del próximo año.