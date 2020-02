Calvo: fórmulas imaginativas es que los catalanes puedan "votar"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, descarta que la independencia sea una salida posible para el problema en Cataluña y apuesta por encontrar la manera de que los catalanes puedan "votar" otras soluciones que hoy por hoy no existen.

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, Calvo ha explicado que, cuando ayer la ministra portavoz, María Jesús Montero, hablaba de encontrar "fórmulas imaginativas" para Cataluña, se refería a hallar la manera de poder "votar salidas que en este momento no existen". Ahora bien, Calvo asegura que "la autodeterminación no es una salida" porque representa "una ruptura". "A eso no podemos ir", ha incidido.

TITULO VIII DE LA CONSTITUCION

Para la vicepresidenta primera, es "evidente" que el título VIII de la Constitución que versa sobre la organización territorial de España "requiere reflexiones", como viene defendiendo el PSOE en los últimos años.

"Nos estamos refiriendo a encontrar salidas de acuerdo, de un acuerdo que le permita a Cataluña, pero también a otras Comunidades Autónomas (...) estoy pensando en Valencia, que lleva mucho tiempo hablando de una necesidad de financiación. Estamos hablando de una reflexión que necesariamente tienen que alumbrar cosas nuevas y desde luego no es el reconocimiento de un derecho a romper la unidad territorial de España que para nosotros no existe", ha desarrollado.

Preguntada por la omisión de la palabra Constitución en el comunicado conjunto que salió de la primera reunión de la mesa de diálogo, Calvo ha intentado restarle importancia señalando que en la misma reunión ella habló "bastante" de la Carta Magna.

En su opinión, la referencia que se hace en ese comunicado a que cualquier eventual acuerdo al que llegue la mesa ha de estar en el marco de la seguridad jurídica equivale a decir que no puede ir "en contra" de la legalidad. En este punto ha subrayado que hay dirigentes políticos encarcelados precisamente por "traspasar los límites de la seguridad jurídica".

Calvo también ha precisado que el presidente Sánchez concretó en la reunión que en las próximas citas de la mesa la representación que envíe el Gobierno estará compuesta por miembros del Ejecutivo, si bien ayer se dejó abierta la puerta a que se incorporen otras personas distintas a las anunciadas para la primera reunión constitutiva.

CRÍTICAS AL PP

La vicepresidenta ha puesto en valor la creación de esta mesa de diálogo y ha criticado al PP, al que responsabiliza en parte del deterioro de la crisis en Cataluña, por no querer colaborar con el Gobierno para reconducir la situación.

Preguntada por la dependencia del Gobierno de Pedro Sánchez a la colaboración de ERC para poder sacar adelante su programa legislativo, Calvo ha ensalzado la forma en que los republicanos están entendiendo los "principios y límites" del PSOE y ha justificado que tengan que recurrir siempre a los independentistas por la actitud de bloqueo del PP.