Italia alcanza 400 casos, 12 fallecidos, y hay 6 menores contagiados

Italia alcanzó hoy la cifra de 400 contagiados por el coronavirus, entre ellos 12 fallecidos, y por primera vez se registraron pruebas positivas en seis menores, mientras aumentan los temores en otros países ante la exportación de algunos casos.



A pesar de la alta cifra de contagios, el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, trató de calmar los ánimos y explicó en su habitual rueda de prensa que la mitad de todos ellos no han requerido hospitalización.



La inmensa mayoría de los casos siguen concentrados en el norte del país, especialmente en la región de Lombardía, con 258 contagiados y 9 de los fallecimientos.



Esta región, con capital en Milán, es el principal foco del coronavirus y a unos 50 kilómetros de esta urbe, capital económica de Italia, se encuentran los pueblos de la llamada "zona roja" donde surgieron los primeros casos y que han sido puestos en cuarentena con sus 50.000 habitantes.



La crisis en Lombardía provocada por el nuevo virus de Wuhan alcanzó hoy al propio gobierno regional, y una conferencia de prensa de su presidente, Attilio Fontana, prevista para esta tarde-noche, fue anulada en el último momento con los periodistas ya en la sala.



De manera sorpresiva se anunció que "un técnico regional que ha estado en contacto con la unidad de crisis que está coordinando la emergencia del coronavirus" había presentado síntomas y que "están en curso algunos controles sanitarios", por lo que "de acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud, la conferencia de prensa queda anulada".



El anuncio provocó momentos de confusión e incertidumbre entre los periodistas presentes, algunos de los cuáles se preguntaban: "¿Tendremos que ponernos en cuarentena?", aunque al parecer el principal temor es que haya podido ser afectado alguien del círculo del gobierno regional.



De los seis menores que han dado positivo, cinco de ellos también son de Lombardía y tienen relación con la "zona roja". El sexto menor es de la región de Véneto, la segunda más afectada con 71 contagios y donde se ha puesto en cuarentena otra localidad.



Le siguen Emilia-Romaña (centro) con 47, 3 en Piamonte (noroeste), 3 en Lacio (centro), 3 en Sicilia (sur), 2 en Toscana (centro) y 1 en Las Marcas (centro).



En las últimas horas han aumentado considerablemente los casos en la región de Liguria (noroeste), que pasa de un único caso por la mañana a once en el parte de la tarde.



Borrelli confirmó que se han curado los que fueron los dos primeros casos de coronavirus en Italia, dos turistas chinos que dieron positivo en Roma y que han estado ingresados desde el pasado 30 de enero en el hospital Lazzaro Spallanzani de la capital.



Los médicos del Spallanzani han explicado que, como no hay ningún tratamiento ni vacuna para este nuevo virus, lo único que se hace es proporcionar antivirales: "lopinavir o ritonavir y remdesivir".



El tercer caso de Roma, un investigador italiano evacuado de Wuhan el 3 de febrero junto a otros compatriotas y que dio positivo, se recuperó en un par de semanas y ya fue dado de alta.



El último de los fallecidos es un hombre de 69 años con patologías respiratorias previas, originario de la provincia de Lodi en Lombardía.



Borrelli señaló que "la mayoría de los contagiados se encuentran en aislamiento en sus domicilios" y recordó que "más del 95 %" de las pruebas realizadas a otros pacientes con temores de padecer este virus "han dado negativo".



Pero el coronavirus está provocando, además de las consecuencias sanitarias, el pánico y la huida de turistas, nacionales e internacionales, y cancelaciones masivas.



"Milán tiene habitualmente en esta época del año, de lunes a jueves, el 80-90 % de hoteles ocupados, y ahora estamos en cifras del 20 %", lamentó en declaraciones a Efe el presidente de hoteleros de Milán, Lodi, Monza y Brianza, Maurizio Naro.



Junto con el virus viajan los bulos y las "fake news" y en un hotel de Milán, una camarera comentaba hoy a Efe que estaba casi vacío "porque el aeropuerto está cerrado y se han bloqueado todos los vuelos a Italia".



Taxistas, restauradores y la Asociación italiana de espectáculos (AGIS) lamentan pérdidas por la falta de clientes y la cancelación de eventos musicales y espectáculos teatrales.