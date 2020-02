Montero promete más prevención y protección tras el crimen machista

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha prometido "más prevención, más protección y más reparación" a las víctimas de violencia machista y sus familias, después de que una nueva mujer haya sido asesinada por su pareja.

"Frente a cada asesinato machista: más prevención, más protección, más reparación a las víctimas y sus familias. Nos van a encontrar unidas para erradicar las violencias machistas. Nos queremos vivas. Mi abrazo a la familia y amistades de esta mujer", ha indicado la ministra en Twitter.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado este miércoles de la naturaleza machista de este crimen.



La víctima, cuyo marido se suicidó tras asesinarla, era madre de dos hijos menores.



Se trata del tercer crimen machista perpetrado en Andalucía en 2020: en menos de dos meses, la vida de 12 mujeres ha sido arrebatada por sus parejas o exparejas en España y tan sólo en uno de los casos constaba denuncia previa por violencia machista.



Desde 2003, 1.045 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.



Como consecuencia de estos crímenes, desde 2013 un total de 286 menores han quedado huérfanos -ocho en 2020- y otros 35 han sido asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres.

Fernando Grande Marlaska

También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha condenado este asesinato durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El titular de Interior ha destacado el compromiso del Ejecutivo y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha "contra esta manifestación de vulneración de los derechos humanos".

Moreno: Hay que ser mucho más eficiente

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha admitido este miércoles que las administraciones tienen que ser "mucho más eficientes" en la lucha contra la violencia machista, aunque ha reclamado también una mayor implicación de la sociedad.



"Yo he conocido casos en Andalucía donde alguna madre ha justificado el maltrato a su hija", ha desvelado en una entrevista en TVE, en la que ha señalado: "tenemos un problema como sociedad".



El presidente andaluz ha respondido de esta forma al ser preguntado sobre el caso de la mujer asesinada con una escopeta por su marido, que posteriormente se ha suicidado, en la localidad sevillana de Aznalcóllar.



"Desgraciadamente, llevamos demasiados años con la tristeza incorporada en la sociedad y también con la impotencia porque ponemos medios, recursos, intentamos evitar estos asesinatos pero esta lacra continúa", ha lamentado.



Por ello, ha apostado por "seguir mejorando para ser mucho más eficiente, trabajando en red todas las administraciones y empujando en la misma dirección".



Aunque ha dicho que se ha dado "un paso" con el pacto de Estado para luchar contra la violencia machista, ha apuntado que también es necesaria la implicación de la sociedad.



"Si te cruzas en el ascensor con una mujer a la que has oído sollozar, llorar, la noche anterior y no eres capaz de preguntarle si le pasa algo es que tenemos un problema como sociedad", ha recalcado, tras lo que ha confesado que él ha conocido casos de "madres que han justificado el maltrato a su hija".



Porque la violencia "sigue impregnada en la sociedad, es algo educacional", ha lamentado, aunque ha considerado que España ha "evolucionado mucho, es uno de los países que mas transparencia tiene y que está trabajando con más determinación" en este ámbito.

Igualdad dice que "solo con la unidad" se acabará con los crímenes machistas

Por su parte, la consejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz (Cs), ha asegurado que "solo con la unidad" de la sociedad y de los partidos políticos se podrá "acabar con esta terrible tragedia y lacra" de los crímenes machistas.



Tras este asesinato, la consejera ha afirmado que la tercera víctima de violencia machista en Andalucía en lo que va de año no había presentado denuncias previas ni había acudido a los servicios del Instituto Andaluz de la Mujer.



Por ello, ha pedido "por favor" a las víctimas de violencia machista que acudan a los Centros de Información de la Mujer, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o que llamen al teléfono de atención a la mujer, que está disponible las 24 horas y ha duplicado las llamadas recibidas, a pesar de lo cual "no llegamos a todas" las afectadas.



En un audio remitido a los medios de comunicación, Ruiz ha hecho un nuevo llamamiento a la ciudadanía para reclamar la "implicación de todos y todas" contra la violencia machista y tras mostrar sus condolencias a los familiares de la asesinada, ha resaltado que "trabajamos sin descanso" para que no se repitan estos crímenes.