La UE preparada para negociar la futura relación con Reino Unido

La Unión Europea (UE) dio este martes luz verde definitiva al mandato para negociar su relación con el Reino Unido tras el Brexit, de modo que las conversaciones entre Londres y Bruselas podrán comenzar el próximo lunes, 2 de marzo.



Los ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete aprobaron durante una reunión del Consejo de Asuntos Generales celebrada en Bruselas las directrices que guiarán al negociador comunitario, Michel Barnier, en sus conversaciones con el Gobierno británico para dar forma a los vínculos futuros entre el Reino Unido y la UE.



Ese mandato no afecta al territorio de Gibraltar pues la negociación sobre el Peñón se llevará a cabo de forma separada y en paralelo a las conversaciones principales.



Tras la aprobación hoy por parte de los ministros, un trámite meramente formal, se ha publicado el mandato, que apuesta por establecer una asociación económica con el Reino Unido "ambiciosa, equilibrada y que cubra múltiples áreas, siempre que haya garantías suficientes para la igualdad de condiciones", de forma que se mantenga una competencia abierta y justa.



Así, los Veintisiete aspiran a pactar un acuerdo de libre comercio con los británicos que no fije aranceles ni cuotas a los bienes que entren en el mercado europeo.



Según indicó el Consejo de la UE (los países) en un comunicado, el acuerdo comercial debería abrir la puerta a la cooperación en aspectos aduaneros y regulatorios.



También debería incluir mecanismos de gestión y supervisión, así como de resolución de disputas, según los Estados miembros.



Sin embargo, en las directrices negociadoras se afirma que los servicios audiovisuales quedarán excluidos de la asociación económica.



Para garantizar que se respeta la igualdad de condiciones y una competencia justa, el mandato señala que la UE debería tener la posibilidad de aplicar medidas "autónomas, incluidas las interinas, para reaccionar con rapidez a disrupciones de las condiciones de competencia igualitarias en áreas relevantes, con los estándares de la Unión como punto de referencia".



En cuanto a la pesca, subraya que la futura relación debería mantener el acceso recíproco a las aguas ya existente y cuotas "estables" de capturas.



Asimismo, recuerda que el acuerdo pesquero debería quedar cerrado para el próximo 1 de julio.



El texto contiene, además, aspectos relacionados con comercio digital, propiedad intelectual, contratación pública, movilidad, transporte, energía, protección de datos personales, seguridad y cooperación judicial, y política Exterior y de Defensa.



El mandato también indica que Londres y Bruselas deberían abordar "cuestiones relacionadas con la devolución o restitución a sus países de origen de objetos culturales extraídos de forma ilegal". Con esa descripción podrían referirse a obras como los frisos del templo griego Partenón conservados en el Museo Británico de Londres.



El negociador comunitario, Michel Barnier, anunció en una rueda de prensa tras la reunión de ministros que la primera ronda de conversaciones entre el Reino Unido y la Unión comenzará en Bruselas el próximo lunes y se extenderá cuatro días, hasta el jueves.



La siguiente ronda, también en marzo, pero sin fecha específica, tendrá lugar en Londres. Esta alternancia se mantendrá durante todas las negociaciones.



"Estamos preparados para comenzar esta nueva etapa de la negociación tras el Brexit", indicó el político, y agregó que la UE está lista para abrir "una decena de mesas de negociación" sobre diferentes temas y que en la actualidad debate con el equipo del negociador británico, David Frost, la cantidad exacta.



Barnier avisó de que el acuerdo final no llegará "a cualquier precio", una advertencia muy similar a la que ha planteado Francia al pedir "no ceder a la presión del calendario".



"El próximo 31 de diciembre, el Reino Unido dejará la unión aduanera y el mercado único. Los plazos son ajustados, pero esto es una decisión británica y no de la UE", recordó.



El negociador europeo mantuvo que en el "poco tiempo" del que disponen "no se va a poder lograr absolutamente todo", pero afirmó que se hará "lo que se pueda".



Tras la salida del Reino Unido de la UE el pasado 31 de enero comenzó un periodo transitorio de once meses, hasta el próximo 31 de diciembre, en el que se seguirá aplicando la legislación comunitaria en territorio británico y durante el cual se negociará la futura relación entre ambas partes.



Aunque Londres puede pedir prolongar ese plazo uno o dos años, hasta finales de 2021 o 2022, el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, ha descartado esa opción.