El Gobierno japonés pide aplazar actos deportivos y culturales masivos

El Gobierno de Japón pidió este martes que se aplacen por dos semanas los actos deportivos o culturales masivos programados para estas fechas, como parte de las medidas para atajar el coronavirus, en medio de nuevas dudas sobre los Juegos Olímpicos.



"Este es un momento muy importante para acabar pronto con el brote infeccioso", afirmó hoy el primer ministro nipón, Shinzo Abe, durante una reunión con el comité de emergencia encargado de aplicar medidas para luchar contra la extensión del coronavirus.



Hasta hoy, Japón ha registrado 164 casos de personas que se han visto infectadas, sin contar con cerca de 700 que quedaron contagiadas a bordo del crucero Diamond Princess, amarrado en Yokohama, al sur de Tokio.



Cuatro pasajeros del crucero perecieron en los últimos días, y además hasta ahora han muerto dos personas más que no tenían ninguna vinculación con el Diamond Princess.



Abe pidió que se suspendan las competiciones deportivas o actos culturales de gran escala, que se reduzcan sus dimensiones o que se apliquen otros cambios que eviten la presencia masiva de participantes.



"La semana siguiente o las dos próximas semanas son extremadamente importantes para prevenir la extensión de la infección", afirmó el primer ministro nipón.



Ya este martes los organizadores de la liga japonesa de fútbol anunciaron que todos los partidos de la primera, segunda y tercera división quedaron aplazados hasta el 15 de marzo.



Hoy se informó también de que dieciséis partidos de rugby programados para estas fechas van a ser aplazados, mientras que los responsables del sumo han cancelado algunos eventos y este domingo revisarán la competición oficial.



Asimismo, los partidos de la fase clasificatoria de la Copa Davis que enfrentarán a Japón y Ecuador entre el 6 y el 7 de marzo se disputarán sin la presencia de público, en la ciudad occidental de Miki, según indicaron hoy sus responsables.



Y en cuanto a espectáculos, los grupos Perfume y Exile, dos de los más conocidos de la música popular nipona, anunciaron este mismo miércoles la cancelación de sus respectivos conciertos previstos en estadios de Tokio y de Osaka (oeste), solo unas horas antes de su celebración.



Poco después de los anuncios de Abe, la feria de alimentación más importante de Asia, Foodex, que estaba convocada para el 10-13 de marzo, quedó cancelada también, siguiendo la petición del Gobierno de Abe, según dijo a Efe un portavoz de los organizadores del evento.



Además de las medidas para aplazar actos deportivos y culturales, Abe anunció que se prohibirá la entrada de extranjeros que hayan estado en las últimas dos semanas en la ciudad surcoreana de Daegu, foco de la infección en ese país, así como del condado colindante de Cheongdo.



Japón ya había prohibido la entrada al país a los ciudadanos que hayan estado en las zonas de China más afectadas por el coronavirus, como la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, pero las restricciones se extienden ahora a otro país de la región.



Estas cancelaciones o aplazamientos, y la extensión del coronavirus en Japón, han vuelto a poner en duda el programa olímpico que comenzará el 24 de julio, aunque los organizadores aseguran que no hay cambios en ese sentido.



Las dudas surgieron después de que un integrante del Comité Olímpico Internacional (COI), el canadiense Dick Pound, expresara en una entrevista que a finales de mayo puede haber una decisión sobre si se mantienen las fechas de los Juegos Olímpicos de Tokio.



Según Pound, en caso de que existan riesgos para su celebración, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 posiblemente decidan cancelarlos, en lugar de aplazarlos.



El comité organizador de Tokio 2020, sin embargo, salió hoy al paso de estos comentarios y dijo que ésa "no es necesariamente la visión colectiva del COI" y mantiene las fechas programadas, además de estar revisando las medidas que sean necesarias para que no haya infecciones durante los juegos.



"El resto es especulación", agregó una declaración del comité organizador.