Francisco Igea critica el modelo de Ciudadanos

El vicepresidente de Castilla y León y líder de la plataforma 'Cs eres tú', Francisco Igea, ha asegurado este miércoles que el "gran error" del diseño de Ciudadanos es que es "un partido hecho para el hiperliderazgo", donde los cargos elegidos por el Comité Ejecutivo Nacional "le deben la vida al señor que les ha nombrado".

Igea se ha expresado así en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, al referirse al sistema de elección de la Ejecutiva 'naranja'. "No es el ambiente ideal para la discrepancia. Es para el clientelismo", ha lamentado.

En este sentido, el candidato a la Presidencia de Cs ha asegurado que el modelo actual del partido, en el que el presidente escoge a su Ejecutiva y ésta elige a todos los dirigentes que están por debajo, llevó a tomar decisiones estratégicas "equivocadas" en el pasado ante la ausencia de "crítica" interna.

Igea ha defendido acuerdos "con todo el mundo", incluido el PSOE, pero ha lamentado que la estrategia de pactos, priorizando al PP, haya costado "un disgusto" a Cs después de que pasaran de 57 diputados en el Congreso a 10 tras las elecciones generales del pasado 10 de noviembre. "Los electores nos han visto en un único lado", ha señalado.

Sobre pactos para gobiernos que impliquen el apoyo de Vox, Igea ha señalado que, como "estrategia global", no se deberían sustentar Ejecutivos "cuyas mayorías precisan del populismo". "Somos serios, los acuerdos se cumplen. Mientras se cumpla el pacto de gobierno, hay que cumplir. Ahora bien, como estrategia de presente y futuro, Ciudadanos debería evitar sustentar mayorías que precisan a los populistas de Vox y de Podemos", ha opinado. "Como partido liberal no es una buena estrategia", ha apostillado.

En este sentido, ha insistido en "explorar mayorías constitucionalistas" para conformar dichos gobiernos. "Hay que llegar a acuerdos para que la mayoría no se sustente, sea cuestionada o chantajeada, por partidos populistas (...) No me gusta la gente en política que busca enemigos como única estrategia", ha explicado.

Además, el vicepresidente autonómico ha criticado la coalición con los 'populares' para las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril en el País Vasco. "No tiene sentido político (...) Las coaliciones electorales casi nunca suman. A veces no suman nada", ha recordado.