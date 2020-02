Andalucía celebra en Madrid su 40 aniversario de autonomía "inclusiva"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asistido este martes al acto institucional en Madrid para conmemorar el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, donde ha valorado el "orgullo" que sienten los andaluces hacia su tierra como un "sentimiento inclusivo, compartido y que hace partícipe al resto de España".



Así lo ha destacado el presidente andaluz en su intervención en el centro cultural Conde Duque, durante la celebración en Madrid del Día de Andalucía, que se conmemora el 28 de febrero, y en la que se ha reconocido a las entidades andaluzas en la Comunidad de Madrid.



Al acto han asistido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el líder nacional del PP, Pablo Casado, y la exministra Fátima Báñez, entre otros dirigentes y cargos públicos, además de embajadores internacionales y empresarios.



Moreno ha agradecido a las entidades y federaciones andaluzas en Madrid el trabajo de representación que hacen de la región, que ha considerado "fundamental e impagable" para que Andalucía tenga presencia en Madrid.



Ha destacado el presidente andaluz que este 28 de febrero es "especial" al cumplirse 40 años del Estatuto de Autonomía, una condición "muy importante" para Andalucía y que se consiguió "con el esfuerzo, compromiso y lucha" de los andaluces frente "a los objetivos de algunos nacionalistas que querían la autonomía de Andalucía".



Ha asegurado que "Madrid y Andalucía están íntimamente vinculadas" por lo que ha pedido a los andaluces que sigan "trabajando y luchando" como lo han hecho en Madrid, pero sin "olvidar" su tierra sin romper "los lazos importantes" con la misma, al tiempo que se ha comprometido a "trabajar" por que sientan "cerca" al Gobierno andaluz.



El delegado de la Junta en Madrid, Vicente Azpitarte, ha manifestado que Andalucía se une a Madrid como "dique de contención" frente a los que quieren "separarnos" y ha calificado a ambas regiones de "binomio perfecto".



El alcalde de la capital de España, por su parte, ha dicho que Madrid recibe con los brazos abiertos a los 270.000 andaluces que viven en la región, que ha celebrado que esté gobernada por la actual Junta de Andalucía y que así pueda mirar "también por España en los tiempos en los que nos ha tocado vivir".



"Desde Madrid queremos colaborar con Andalucía, porque no se puede entender Madrid sin Andalucía, ni Andalucía sin Madrid", ha enfatizado el alcalde madrileño, quien augura que con el Ejecutivo de Juanma Moreno "lo mejor para Andalucía está por venir".



La presidenta madrileña ha recordado que entre las muchas cosas que comparten Madrid y Andalucía también está la conmemoración del aniversario de su Estatuto, ya que el madrileño también cumple 37 años.



En su discurso, Díaz Ayuso ha destacado que "las autonomías no fallan si hay lealtad" y se ha mostrado optimista por contar "por primera vez en 40 años" con un "gobierno hermano" que apuesta por bajar los impuestos, por la creación de empleo, de riqueza, de solidaridad, que "no se entromete en los ámbitos privados de los ciudadanos" y "garantiza libertad".



En este sentido, ha abogado por que todas las comunidades hermanas "tiendan puentes" porque, a su juicio, "cuanto más unidos" más "redistribución, solidaridad y libertad" habrá en España.



"No quiero un mundo de vallas ni de tribus, me gusta la unidad, las tradiciones, la cultura y las raíces. Me gusta Andalucía, me gusta Madrid y sobre todo, España", ha zanjado la presidenta madrileña.



Posteriormente, se ha procedido a tomar la foto de familia con los dirigentes políticos y las entidades premiadas, como la Federación de Comunidades Andaluzas del centro de España (Fecace) y las casas andaluzas distribuidas a lo largo del territorio madrileño.



El acto ha concluido con la actuación de los artistas Manuel Lombo y Lole Montoya.