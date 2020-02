Igea da el paso para medirse con Arrimadas en las primarias

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, al frente de la corriente crítica de Ciudadanos, ha confirmado finalmente que registrará su candidatura mañana para competir en las primarias con Inés Arrimadas por el liderazgo de la formación.



Después de varios meses de amagar con presentar su candidatura, Igea ha decidido dar el paso con un proyecto más descentralizado y que da más juego a las bases para conseguir cambiar una organización que, a su juicio, "está destinada al fracaso porque está destinada al hiperliderazgo".



Igea, que ha hecho pública su candidatura en un acto en Madrid en la Casa de Vacas del Retiro, ha retado a Arrimadas a un debate el jueves antes de que este fin de semana la militancia vote a los compromisarios de la asamblea de marzo.



De la portavoz parlamentaria ha recordado que cuando empezó esta batalla siempre dijo que Arrimadas era la mejor candidata pero "el tiempo da y quita razones", subrayando que quiere que el presidente de su partido "escuche a la gente, que le lleven la contraria" y que no dependa "de la voluntad de una persona" que al final acabe conduciendo "a cometer los mismos errores".



Se ha mostrado optimista sobre sus posibilidades en una conversación con periodistas, al asegurar que "hay agua en la piscina" porque su proyecto de partido, diseñado en la enmienda a la totalidad que ha presentado a la propuesta de Estatutos de la gestora, ha tenido el respaldo de 107 agrupaciones de las 135 en las que se ha presentado.



Ha insistido en que su propuesta de partido no es de baronías, como le reprocha insistentemente Arrimadas, sino un modelo abierto a la militancia que está vivo y que puede salir de la "parada cardíaca" en la que quedó tras la debacle electoral del 10N si es capaz de superar "una organización desastrosa", ha recalcado.



Aunque mañana hará pública su candidatura completa, en el equipo de Igea estarán entre otros, la exportavoz de Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, y el exdiputado por Baleares, Fernando Navarro, aparte de Marta Marbán, diputada de la Asamblea de Madrid, que es quien ostentará el cargo de secretaria general si consiguiera derrotar a Arrimadas.



Ante unos 150 seguidores de la plataforma Ciudadanos Eres Tú, que promovió a principios de febrero para defender su proyecto, Igea ha explicado que esperó hasta ayer para decidir si se presentaba o no y fue determinante para hacerlo el encontronazo que tuvo con Arrimadas en Valladolid y su rechazo a hablar de otro modelo de partido que no fuera el centralista que ella defiende.



"Yo esperé hasta ayer pero el último día es hoy y hoy tengo que deciros como hace un año dije en Valladolid que habrá primarias porque yo me presento", ha dicho Igea aplaudido por sus seguidores, en referencia al momento en que arrebató el liderazgo para las autonómicas de Castilla y León a la candidata del aparato, Silvia Clemente, tras detectar irregularidades en la votación.



Durante su intervención, ha reivindicado el espacio de centro que, según él, los españoles echan mucho de menos, un espacio que puede girar hacia la izquierda para recoger ese voto del PSOE que "está embarcado a ninguna parte" y ha criticado los pactos electorales que ha firmado Cs con el PP en Euskadi: "Esa derecha donde quieren meternos, esa trinchera donde ya no cabe nadie más, que reflexione sobre su estrategia de frentismo".



Todo apunta a que solo dos candidatos pelearán por suceder a Albert Rivera al frente del partido, pero hay que esperar hasta mañana, cuando vence el plazo para presentar las candidaturas a las primarias, que se celebrarán los días 7 y 8 de marzo.