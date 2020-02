Los partidos políticos hacen un llamamiento a la calma

Los portavoces parlamentarios de los partidos políticos han abogado este martes por mandar un mensaje de calma a la ciudadanía ante la incidencia del coronavirus y han destacado la interlocución con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, respecto de la gestión de la epidemia.



El Covid-19 se ha detectado ya en varias localidades del norte de Italia, hoy se ha localizado un caso en el sur del país, y al mismo tiempo, las autoridades sanitarias tienen en vigilancia al millar de personas hospedadas en un hotel de Tenerife, en donde se alojó el turista italiano que ha dado positivo.



El virus sigue su avance, lo que empieza a tener impacto en los movimientos financieros, como ayer mostraron las bolsas, que cerraron la sesión con pérdidas.



En un contexto así los partidos políticos han optado por lanzar un mensaje de calma y de prudencia, aunque en algunos casos no han faltado las críticas.



La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha afeado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, su presencia mañana miércoles en la mesa de diálogo del Gobierno con la Generalitat cuando lo que "debería estar gestionando" es "la crisis" derivada de la propagación del Covid-19.



El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, además de elogiar la gestión del Gobierno, ha puesto el acento en el papel de los medios de comunicación, pues "no amplifican ciertas alarmas cuando no hay base material para ello".



Para el dirigente de la formación morada, es "muy sano" tratar estos temas con la magnitud adecuada y no con "otra mayor que pueda alarmar a la población".



En "alerta" está el PSOE, pero no en "alarma", ha asegurado la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, quien ha recalcado que la Organización Mundial de la Salud va dando indicaciones al respecto.



Para el portavoz del PNV, Aitor Esteban, todo parece preparado por "si hubiera que poner algún medio más", en tanto que Gabriel Rufián, de ERC, ha celebrado que la gestión y la comunicación de la situación esté en manos de "expertos", lo que genera "confianza".



Entre los partidos de oposición al Gobierno ha prevalecido también el llamamiento a la calma. En nombre de Vox, su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ha esgrimido que hay que ser "prudentes" para evitar que se el virus se extienda.



Las reticencias que le pueda infundir la gestión del Gobierno deben quedar ahora en segundo plano, ha recalcado.



El portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, ha mostrado su confianza en los protocolos de la OMS ya ha insistido en que vigilarán que este tema "se tome con seriedad" y se garanticen las medidas sanitarias óptimas porque algún caso COVID-19, en España, "va a pasar".